دراجو مشوار يقطعون 500 كيلومتر من الأهرامات للغردقة في رحلة استثنائية

واصل أبطال فريق مشوار دراجاتهم قطع مسافة 500 كيلومتر انطلاقا من أهرامات الجيزة حتى الوصول إلى مدينة الغردقة ضمن رحلة تهدف لدعم السياحة المصرية.

أعلن أبطال فريق مشوار للدراجات عن قطعهم مسافة 500 كيلومتر بنجاح خلال رحلتهم الاستثنائية التي حملت اسم مشوار الحرم المكي من الهرم للحرم، والتي انطلقت رسميًا صباح يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 من أمام أهرامات الجيزة التاريخية، لتستمر حتى بلوغ مدينة الغردقة الحالية حيث تشكل هذه المحطة نقطة تحول استراتيجية قبل مواصلة الطريق نحو سفاجا والأراضي السعودية.

تفاصيل الرحلة والمسار الجغرافي المحدد

قاد الكابتن إيهاب حافظ مجموعة الأبطال في هذه المبادرة الرياضية التي تجمع بين التحدي البدني والترويج للسياحة المصرية، برعاية رسمية من أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، بهدف أساسي يتمثل في استكمال المسار والوصول النهائي إلى الحرم المكي الشريف عبر الأراضي المصرية ثم الحدود السعودية.

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تبع المشاركون مسارًا دقيقًا مر عبر أبرز المعالم السياحية والأثرية في القاهرة الكبرى قبل أن يتجه الفريق جنوبًا نحو العين السخنة، ثم انتقلوا عبر نقاط استراتيجية تشمل مدينة الجلالة والزعفرانة ورأس غارب وجبل الزيت، ليصلوا أخيرًا إلى مدينة الغردقة التي استقبلتهم كمحطة حاسمة بعد تجاوزهم للكيلومترات الخمسمائة المحددة بدقة.

التحديات اللوجستية والظروف الجوية الصعبة

لم تكن الرحلة خالية من العقبات الطبيعية التي واجهت الدراجين، حيث تعامل الفريق مع تحديات جسيمة تتعلق بطبيعة بعض الطرق الساحلية الوعرة، بالإضافة إلى معاناه شديدة مع التقلبات الجوية المفاجئة والأمطار الغزيرة والرياح القوية التي أثرت بشكل مباشر على وتيرة التقدم.

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على الرغم من هذه الصعوبات البيئية، إلا أن أبطال الفريق واصلوا تقدمهم بثبات كبير معتمدين بشكل كلي على روح الجماعة المتينة والإصرار الجماعي على إكمال المسار وتحقيق الهدف المحدد، مما يعكس مستوى عاليًا من اللياقة البدنية والتحمل النفسي الذي يتميز به هذا النخبة من الرياضيين المحترفين.

التنسيق الأمني ودعم الجهات الرسمية

حظيت الرحلة بتنسيق أمني مكثف ومتابعة دقيقة من وزارة الداخلية، بالتعاون الوثيق مع مديريات أمن القاهرة والجيزة والسويس والبحر الأحمر، وذلك لضمان تأمين تحركات المشاركين وتوفير بيئة آمنة تسهل انتقالهم بين المحافظات المختلفة دون أي مخاطر تهدد سلامتهم أثناء التنقل.

تسعى مبادرة مشوار الحرم المكي بنشاط إلى تقديم نموذج جديد ومبتكر يجمع بين الرياضة المنظمة والسياحة الفعالة والعمل الإنساني النبيل، من خلال رحلة تجسد ارتباطًا وثيقًا بأرض مصر بدءًا من أحد أبرز معالمها الأثرية، لتلفت الأنظار عالميًا إلى المقومات السياحية الهائلة التي تمتلكها البلاد.

المسار المستقبلي والوصول المتوقع

يواصل المشاركون طريقهم حاليًا بحماس كبير لتحقيق حلم الوصول إلى الحرم المكي الشريف، حيث تشكل الغردقة نقطة انطلاقة جديدة نحو سفاجا ثم عبور الحدود إلى الأراضي السعودية، مما يجعل هذه المرحلة الحالية من الرحلة جزءًا من استراتيجية طويلة المدى تهدف لتجاوز الحدود الجغرافية وتحقيق هدف إنساني كبير.