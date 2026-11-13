دراسة بريطانية: الحدائق تقلل مشاكل الصحة النفسية للأطفال بنسبة 16.5 في المئة

أثبتت دراسة من جامعة إكستر أن زيارة الحدائق أسبوعياً يحسن الصحة النفسية للأطفال بنسبة 16.5 في المئة. تفاصيل التأثير الإيجابي على النمو الاجتماعي والعاطفي للفئة العمرية من 4 إلى 11 عاماً.

كشفت دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة إكستر البريطانية ونُشرت في مجلة علم الأوبئة و الصحة المجتمعية ، عن فوائد ملموسة لزيارة الحدائق للأطفال، مؤكدة أن الانتظام في هذه الزيارات يعزز الصحة النفسية بشكل ملحوظ. توصلت النتائج إلى أن الأطفال الذين يزورون الحدائق مرة واحدة على الأقل أسبوعياً يتمتعون بصحة نفسية أفضل ومهارات اجتماعية وعاطفية أكثر نضجاً مقارنة بأقرانهم الذين يقلون من هذه الزيارات. يأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود مجلس البحوث الطبية في المملكة المتحدة والمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية لتمويل بحوث حول العوامل المؤثرة في صحة الأطفال وتطورهم عبر الزمن.

التفاصيل الأساسية وآلية تأثير الحدائق

ركزت الدراسة المنهجية على تحليل بيانات دقيقة لرصد العلاقة المباشرة بين تكرار زيارات المساحات الخضراء والحالة النفسية للفئة المستهدفة. اعتمد الباحثون على بيانات دراسة "أطفال التسعينيات" الطويلة الأمد، التي تراقب مجموعة كبيرة من الأطفال على مدار سنوات متعددة. شملت عينة الدراسة 4219 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 4 و11 عاماً، وتم اختيار هذه الفئة العمرية بالذات لمتابعة تطوراتهم في مراحل حاسمة من النمو. أثبتت البيانات أن الأطفال المعتادين على زيارة الحدائق بانتظام منذ الولادة وحتى سن 11 عاماً سجلوا نتائج أفضل بنسبة 16.5 في المئة في تقييمات الصحة النفسية، مقارنة بالمجموعة التي قلّت زياراتها عن مرة أسبوعياً.

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الموقف العلمي وتحليل العوامل المؤثرة

لم يكتفِ فريق البحث من جامعة إكستر بالملاحظة السطحية، بل أجرى تحليلاً دقيقاً للعوامل المتشابكة التي قد تؤثر في صحة الأطفال. مراعاة الباحثين للعديد من العوامل الدقيقة، بما في ذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة والظروف الأسرية الصعبة، هدف إلى عزل تأثير الحدائق وفهم العلاقة بصورة أكثر دقة وموثوقية. أكد الباحثون أن هذه المنهجية السمحت لهم بالتحكم في المتغيرات الخارجية، مما يعزز مصداقية الاستنتاجات حول الدور الإيجابي المباشر لبيئة اللعب الخارجية على الصحة العقلية للطفل.

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الأثر على النمو الاجتماعي والعاطفي

بالإضافة إلى الصحة النفسية العامة، ركزت الدراسة بشكل مكثف على النمو الاجتماعي والعاطفي، وهو مجموعة مهارات حاسمة تساعد الطفل على فهم مشاعره وإدارتها بفعالية. أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يزورون الحدائق بصورة متكررة يميلون لتحقيق تطور أفضل في هذه المهارات الأساسية التي تسهل التفاعل مع الآخرين وتكوين العلاقات. سجل الأطفال الأكثر انتظاماً في زيارة الحدائق مستويات أعلى من النمو الاجتماعي والعاطفي مقارنة بأقرانهم، وهو ما يُعد عنصراً أساسياً في بناء صحة نفسية متينة خلال الطفولة، وقد ينعكس إيجابياً على تعاملهم مع تحديات الحياة والتفاعلات الاجتماعية في مراحل لاحقة من عمرهم.

الفرص المتاحة ومعايير الجودة والسلامة

بحثت الدراسة أيضاً العلاقة بين زيارات الحدائق والخلفية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، مما أدى إلى كشف مثير للأهمية حول كيفية تعويض التفاوتات. أشارت النتائج إلى أن الأطفال من الأسر الأكثر حظاً كانوا يميلون للزيارة أكثر في سنواتهم الأولى، لكن هذا النمط تغير مع التقدم في العمر، حيث أصبح بعض الأطفال من الأسر الأقل حظاً يرتادون الحدائق بكثرة. تُعد هذه النتيجة بالغة الأهمية لأن الحدائق العامة وملاعب الأطفال غالباً ما تكون أماكن مجانية أو منخفضة التكلفة، ما يجعلها فرصة متاحة للشرائح الأوسع من المجتمع. يرى الباحثون أن هذه المساحات يمكن أن تسهم في الحد من التفاوتات المرتبطة بنمو الأطفال، شريطة أن تكون آمنة وجذابة وعالية الجودة، وتتوفر فيها الإمكانات اللازمة لاستخدامها بسهولة من قبل جميع العائلات.