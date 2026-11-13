دراسة كندية تعيد النظر في الألبان كاملة الدسم وتأثيرها في الكوليسترول

دراسة كندية من جامعة تورونتو بقيادة هارفي أندرسون لم ترصد تغيرات سلبية في الوزن أو الكوليسترول لدى من تناولوا الألبان كاملة الدسم لمدة 12 أسبوعاً، بل لوحظ تحسن في ضغط الدم.

أعادت دراسة كندية حديثة، قادها البروفيسور هارفي أندرسون من جامعة تورونتو ، فتح النقاش حول القيمة الغذائية للألبان كاملة الدسم. فبحسب ما أورده الباحثون، لم تظهر على البالغين الذين تناولوا ثلاث حصص يومياً منها لمدة 12 أسبوعاً تغيرات سلبية مهمة في وزن الجسم أو تركيبته. وتأتي هذه النتائج في وقت كانت فيه التوصيات الصحية تفضل منتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم.

التحفظ التقليدي تجاه الألبان كاملة الدسم مرتبط بمحتواها المرتفع من الدهون المشبعة، وهي دهون قد ترفع مستوى الكوليسترول الضار لدى بعض الأشخاص. غير أن الدراسة الكندية تشير إلى أن الحكم على هذه المنتجات لا ينبغي أن يقتصر على نسبة الدهون فيها وحدها.

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نتائج دراسة كندية حول الألبان كاملة الدسم

أكدت دراسة جامعة تورونتو أن الاستهلاك المنتظم لثلاث حصص يومياً من الألبان كاملة الدسم لم يسفر عن زيادة ملحوظة في مستويات الكوليسترول لدى المشاركين. وقارن الباحثون هذه المجموعة بمشاركين تناولوا كميات أقل من منتجات الألبان، ولم يرصدوا فروقاً سلبية مهمة في استهلاك الطاقة.

ولم تتوقف النتائج عند هذا الحد، إذ ارتبط تناول كميات أكبر من الألبان كاملة الدسم بتحسن في ضغط الدم. كما لوحظ ارتفاع في مستويات بعض العناصر الغذائية الأساسية لدى هذه المجموعة، ما يعزز الحاجة إلى تقييم المنتج كاملاً بدلاً من الاكتفاء بعنصر واحد.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة لا تعني أن جميع منتجات الألبان تحمل التأثيرات نفسها، كما أن نتائجها لا تحسم وجود علاقة سببية مباشرة. فالدراسات الرصدية الأحدث، التي تناولت الحليب كامل الدسم، أشارت إلى عدم وجود ارتباط واضح بين استهلاكه وزيادة بعض المشكلات الصحية.

فرضية مصفوفة الألبان وتفسير الفارق

تفسر فرضية مصفوفة الألبان سبب اختلاف نتائج الأبحاث المتعلقة بالألبان عن نتائج الدهون المشبعة في مصادر غذائية أخرى. وتقوم هذه الفرضية على أن الأثر الصحي للطعام يتحدد بطريقة تفاعل عناصره داخل التركيبة الكاملة، وليس بمقدار كل عنصر منفرداً.

فمنتجات الألبان لا توفر الدهون المشبعة فقط، بل تحتوي أيضاً على البروتينات مثل الكازين ومصل اللبن (Whey)، إلى جانب الكالسيوم والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم. ويرى الباحثون أن هذه المكونات قد تؤثر مجتمعة في الهضم والامتصاص والاستجابة الأيضية.

ومع ذلك، يوضح الباحثون أن هذه الفرضية لا تعني أن جميع الآثار الصحية للألبان قد حسمت علمياً. فهي تساعد على تفسير الاختلاف في النتائج، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسات للتحقق من تفاصيلها.

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كبار السن والتوصيات الغذائية الحالية

تبرز الألبان كاملة الدسم خياراً عملياً لكبار السن، لأن الجسم يحتاج مع التقدم في العمر إلى الحفاظ على الكتلة العضلية وقوة العظام. ويتطلب ذلك حصولاً كافياً على البروتين والكالسيوم، وهما عنصران توفرهما هذه المنتجات.

وقد تتراجع الشهية لدى بعض كبار السن، ما يجعل تلبية الاحتياجات اليومية من العناصر الغذائية تحدياً إضافياً. ويمكن لمنتجات الألبان كاملة الدسم أن توفر طاقة أعلى في حجم غذائي مماثل مقارنة بالبدائل قليلة الدسم.

مع ذلك، يظل اختيار النوع المناسب مرتبطاً بالحالة الصحية والاحتياجات الفردية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب أو حالات تتطلب ضبط استهلاك الدهون المشبعة. وتؤكد النتائج الحديثة أن تناول الألبان كاملة الدسم بكميات كبيرة ليس آمناً للجميع، كما أنها لا تمثل دعوة للتخلي عن توصيات صحة القلب.

ويبدو أن الاختيار بين الألبان كاملة الدسم وقليلة الدسم يحتاج إلى النظر في النظام الغذائي بأكمله، والحالة الصحية لكل شخص، والكمية التي يتناولها من هذه المنتجات.