دراسة في Scientific Reports تثبت فعالية علكة الفاصوليا والبروتينات في تقليل فيروسات HPV والبكتيريا المرتبطة بسرطان الرأس والرقبة بنسبة تتجاوز 90% في المختبر.

كشفت دراسة علمية منشورة حديثا في دورية Scientific Reports ، عن نتائج واعدة تستعرض استخدام تركيبات من العلكة الغنية بمكونات مضادة للفيروسات والبكتيريا، بهدف تقليل وجود الميكروبات المسببة ل سرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة. وقد أجريت هذه التجارب على عينات من لعاب المرضى الذين يعانون من غسول الفم، لتقييم فعالية هذه العلاجات غير التقليدية في مكافحة العوامل الممرضة المرتبطة بهذا النوع من السرطان الخطير.

آلية عمل مستخلص الفاصوليا ومركب Protegrin-1

أظهرت نتائج الاختبارات المعملية التي أشار إليها موقع القاهرة الإخبارية، أن مستخلص علكة يحتوي على بروتين نباتي مستخرج من الفاصوليا، يُعرف باسم FRIL، أسهم في تجميع نحو 93 في المئة من فيروسات الورم الحليمي البشري HPV الموجودة في عينات اللعاب. كما سجلت التركيبة نجاحا بنسبة 80 في المئة في خفض مستويات الفيروسات في عينات غسول الفم. وللمقارنة، أدى الجمع بين علكة الفاصوليا ومركب Protegrin-1، وهو ببتيد مضاد للميكروبات، إلى خفض مستويات بكتيريتي Porphyromonas gingivalis وFusobacterium nucleatum بأكثر من 99 في المئة في عينات اللعاب وغسول الفم، بعد جرعة واحدة من التركيبة.

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العلاقة بين الميكروبات ووفيات سرطان الرأس

تربط الدراسة بين زيادة وجود فيروس الورم الحليمي البشري HPV، وبكتيريتي Porphyromonas gingivalis وFusobacterium nucleatum في الفم، ونتائج أسوأ لمعدلات البقاء على قيد الحياة لدى مرضى سرطان الخلايا الحرشفية في الرأس والرقبة. وقد اعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل عينات من مرضى مصابين بسرطان الرأس والرقبة، إلى جانب عينات من أشخاص غير مصابين بالسرطان للمقارنة. واستخدموا الاختبارات المناعية للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري، فضلًا عن زراعة العينات لتحديد مستويات البكتيريا الحية بدقة.

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استهداف دقيق للميكروبات دون تأثير سلبي

أظهرت التجارب أن المركب المضاد للميكروبات لم يقضِ على بعض أنواع البكتيريا، من بينها بكتيريا المكورات العقدية، التي تمتلك غلافاً واقياً. ويشير هذا الجانب من النتائج إلى قدرة التركيبة على استهداف أنواع محددة من الميكروبات دون التأثير بالدرجة نفسها على بعض البكتيريا الموجودة بصورة طبيعية في الفم، مما يقلل من الآثار الجانبية المحتملة على الميكروبيوم الفموي الصحي. وقد أكد الباحثون أن النتائج تمثل أساساً واعدًا لمواصلة تقييم هذه التركيبات في تجارب سريرية مستقبلية، باعتبارها وسائل مساعدة للعلاجات الحالية أو إجراءات وقائية محتملة للسيطرة على الميكروبات المرتبطة بسرطان الرأس والرقبة.