درة تأسر أنظار الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2026

فنانة مصرية تحضر حفل افتتاح المهرجان بإطلالة أنيقة، واختيار فيلم أمريكي ليكون فيلم الافتتاح في الدورة التي تحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسها.

شهدت الدورة السابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورا لافتا للنجمات والمبدعين، حيث تمكنت الفنانة درة من جذب أنظار الحضور والإعلام خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بفخامة وأناقة.

وقد اختارت درة ارتداء فستان أسود اللون من تصميم دار L'ATELIER DE MIA، والذي تميز بتصميم يعتمد على الكورسيه، وكان طويلا ومصمما بدقة متناهية لتعكس رقي الموضة السينمائية. وقد زين الفستان بدانتيل أسود رقيق على شكل زهور، مما خلق تناغما ساحرا بين الشفافية والبنية الأساسية للنسيج، ليحيط خط العنق الأنيق بالكتفين برشاقة فائقة. وفي الوقت نفسه، يبرز الجزء العلوي المنحوت منه الخصر، ليخلق صورة ظلية أنثوية بكل سهولة وجمال، مما يؤكد اهتمام النجمات بالتفاصيل الدقيقة في إطلالاتهن السينمائية الكبرى.

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اختيار فيلم I Play Rocky افتتاحا للمهرجان

من ناحية أخرى، أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن اختيار الفيلم الأمريكي I Play Rocky ليكون فيلم الافتتاح الرسمي للدورة الحالية. ويضم هذا العمل بطولة الممثل الأمريكي أنتوني إيبوليتو الذي يجسد شخصية سيلفستر ستالون الأسطورية، كما يشارك في البطولة نخبة من نجوم هوليوود مثل مات ديلون وآناصوفيا روب وبي جيه بيرن وتوبي كيبل وترايسي ليتس وجاي دوبلاس وكيكي سيتو. وقد كتب السيناريو بيتر جامبل وأخرجه بيتر فاريلي، مما يضمن مستوى فنيا عاليا يجمع بين الدراما والإثارة.

وتُقام هذه الدورة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس المهرجان الذي انطلقت دورته الأولى عام 1976. ويعتبر هذا المهرجان أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، مما يعزز مكانته كمنصة ثقافية دولية تجمع بين الفن العربي والعالمي. ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية العربية والعالمية التي تعكس تنوع الثقافات وجودة الإنتاج.

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أبرز الأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

ومن أبرز الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية أو المعروضة خارج المنافسات عمل عشماوي الذي يحظى بتوقعات كبيرة، بالإضافة إلى الفيلم المعروف بسلطان الديب الذي يحمل طابعا دراميا قويا. كما يشهد المهرجان عرض فيلم نيللي وشريهان 2 الذي يجمع بين نجمتين من نجوم الفن العربي، والفلكي الذي يضيف بعدا علميا وروائيا للبرنامج.

هذه الأفلام تعكس الجهود المستمرة لتطوير السينما العربية وفتح آفاق جديدة للمخرجين والمنتجين، مما يجعل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي موعدا سنويا لا غنى عنه لكل محبي الفن السابع، حيث يتسنى للجمهور مشاهدة أحدث الاتجاهات السينمائية ومناقشة قضايا الفن والإبداع في جو من التفاهم الثقافي المتبادل.