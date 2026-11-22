تفاصيل أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم بين البنوك الكبرى، حيث سجل بنكا البركة والتعمير والإسكان أعلى وأدنى الأسعار للشراء والبيع.

يُعد الدرهم الإماراتي من أهم العملات الأجنبية التي تترقبها الأسر المصرية، لا سيما تلك التي تعتمد على تحويلات العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتغطية نفقاتها المعيشية الشهرية. وتكشف المعطيات المالية الأخيرة عن تفاوت ملحوظ في أسعار شراء وبيع الدرهم بين البنوك المحلية، مما يتيح للعملاء فرصة ذهبية لاختيار المؤسسة المالية الأكثر كفاءة لتحقيق أقصى عائد مالي عند تحويل أموالهم.

أعلى وأسعار بيع الدرهم في البنوك

كشف البنك المركزي والبنوك التجارية عن تفاصيل دقيقة لأسعار الصرف، حيث سجل بنك البركة أعلى سعر لشراء الدرهم من العملاء بنسبة 14.6561 جنيه مصري لكل درهم. وفي الجانب المقابل، قدم بنك التعمير والإسكان أقل سعر للبيع عند 14.6397 جنيه، مما يضعف الفارق الربحي بين الطرفين.

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كما جاءت المؤسسات الأخرى في ترتيب متقارب، حيث سجل بنك فيصل الإسلامي الإسلامي سعر شراء عند 14.65 جنيه، بينما سجل الأهلي الكويتي 14.6485 جنيه. وسجل بنك نكست سعر شراء عند 14.6478 جنيه، مقابل 14.6445 جنيه في بنك مصر.

فروقات الأسعار وتأثيرها على التحويلات

يُظهر التحليل المقارن أن الفروق بين البنوك قد تصل إلى أكثر من 17 قرشًا في بعض العمليات، وهو ما يعني توفير مبالغ كبيرة عند التعامل بمبالغ ضخمة. فعند بيع 1000 درهم إلى بنك البركة بسعر 14.6561 جنيه، يحصل العميل على 14656.10 جنيه، وهي عملية يجب أن يسبقها مقارنة دقيقة.

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وتكشف المقارنة الأسبوعية عن ارتفاع متوسط سعر شراء الدرهم من 14.45 جنيه إلى 14.58 جنيه، مسجلاً زيادة قدرها 13 قرشًا. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر البيع بمقدار 12 قرشًا، مما يعكس تباينًا طفيفًا في اتجاهات السوق خلال الأسبوع المالي الحالي.

استراتيجية الاختيار الأمثل للموكلين

يُنصح المواطنين بمتابعة حركة الأسعار اليومية قبل تنفيذ عمليات التحويل، حيث إن اختيار البنك المناسب يمكن أن يضيف هامش ربحي إضافي مهم. ويظل بنك التعمير والإسكان الخيار الأنجع للأشخاص الراغبين في الشراء بأسعار مخفضة عند 14.6397 جنيه.

أما الراغبون في شراء الدرهم من البنوك، فيقدم بنك أبوظبي التجاري سعر بيع عند 14.6477 جنيه، يليه بنك قطر الوطني الأهلي بسعر 14.6638 جنيه، مما يجعله الأعلى بين المنافسين المباشرين في فئة البيع المباشر للعملاء.