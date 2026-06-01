دروجبا: اختيار مدربي الناشئين في الأندية المصرية لا يعتمد على الكفاءة فقط

أحمد حسن دروجبا يكشف عن ع flaws في نظام اختيار مدربي الناشئين بالأهلي وأندية مصرية أخرى، ويشير إلى Einfluss الواسطة، ويعلن أسباب رحيله عن قطاع الناشئين، ويتطرق لقضايا إدارية أخرى في الأهلي.

في مقابلة تلفزيونية، أكد أحمد حسن " دروجبا "، اللاعب السابق بالنادي الأهلي ، أن عملية اختيار المدربين داخل قطاعات الناشئين في بعض الأندية المصرية لا تتم دائمًا على أساس الكفاءة والخبرة.

وأشار إلى وجود تأثير لعوامل أخرى مثل الواسطة في بعض الحالات، مما يؤثر على تطور المواهب الشابة. وأضاف أن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي دفعته للرحيل عن قطاع الناشئين بالأهلي، موضحًا أن هناك خلافًا إداريًا مع خالد بيبو ساهم في قرار رحيله، وقال دروجبا: "بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة".

كما تطرق البرنامج إلى قضايا أخرى تتعلق بالنادي الأهلي، أبرزها اقتراب وليد الركراكي من خلافة توروب كمدرب للفريق الأول، والمفاجأة التي كشفها جمال عبد الحميد حول كونه Zamalewi (زملكاوي) لكنه اجبر على الانضمام للأهلي. كما تمت مناقشة أسباب اختيار وائل جمعة كمدير للكرة من قبل إدارة الأهلي، وإعادة ترتيب الملفات الإدارية داخل النادي، وتفاصيل أزمة جهاز ريبيرو والحقيقة حول العقوبات الجديدة وفق مصدر في الأهلي.

وختامًا، أعرب دروجبا عن أمله في تطوير منظومة اختيار المدربين في المراحل السنية لتعتمد كليًا على الكفاءة والقدرات الفنية بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية، مما يساهم في رفع مستوى كرة القدم المصرية وتطوير المواهب. يذكر أن هذه التصريحات جاءت خلال ظهوره في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق على قناة "صدى البلد"





