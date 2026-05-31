دعاء طواف الوداع هو دعاء يؤديه الحاج بعد انتهاءه من ال عبادات في الحج، ولا يعتبر من أركان الحج ولا من مناسكه. يأتي الحاج إلى الملتزم، وهو من الكعبة المشرفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ويضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه، ثم يقول دعاء طواف الوداع .

بعد ذلك، يفتتح الحاج هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدعاء، يطلب الحاج العلم النافع، والرزق الطيب، والعمل المتقبل، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه بالخير، وأن يجمع له خير الآخرة والدنيا. ويجعل الحاج دعاء رابع يوم العيد، ويدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء بما شاء من الدعوات، سبحان الله العظيم وبحمده، مائة مرة. ويقول الحاج: سبحان الله وبحمدِه (مائة مرة أو أكثر).

اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا. حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (سبع مرات).

لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ (ثلاث مرات). سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات. يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت (ثلاث مرّات). لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ (عشر مرات). سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ (مائة مرّةٍ أو أكثر)





