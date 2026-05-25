دعاء يوم عرفة للمتوفي هو الكنز الذي ينتظره ملايين المسلمين في هذه اللحظات المباركة، وهو فرصة عظيمة لا تعوض، يجمع بين بركة الوقت وفضل العبادة.

دعاء يوم عرفة للمتوفي .. مع غروب شمس يوم التروية؛ بدأ يوم عرفة وهو يوم الحج الأكبر الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باستغلاله والإكثار فيه من الدعاء والذكر والصيام، ودعاء يوم عرفة هو الكنز الذي ينتظره ملايين المسلمين في هذه اللحظات المباركة.

الدعاء في هذه الساعات فرصة عظيمة لا تعوض، يجمع بين بركة الوقت وفضل العبادة، وهو من أعظم وأفضل أيام الله- عز وجل-، حيث يتجلى يوم عرفة كيوم توبة وإنابة ومغفرة للذنوب، وما أعده الله من خير وثواب للعبد في هذا اليوم خير من الدنيا وما فيها. ومع بداية هذا اليوم العظيم؛ يفتح الله أبواب الرحمة أمام السائلين، ليرفع المسلمون أيديهم إلى السماء في كل مكان، ويرددون الكلمات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، طلبًا للمغفرة وتفريج الكروب وتغيير أحوالهم إلى الأفضل.

وفي غمرة هذا الذكر والاستغفار والصلاة والعبادات الصالحة التي يقبل عليها المسلم مع تنزيه النفس عن البغضاء والشحناء، علينا أن نحرص كل الحرص على دعاء يوم عرفة للمتوفي حتى يكون للراحلين عنا نصيب من نفحات وبركات هذا اليوم المشهود، وفي السطور التالية نسرد لكم صيغ دعاء يوم عرفة للمتوفي. دعاء يوم عرفة للمتوفي ونقول في دعاء يوم عرفة للمتوفي اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطي (ويذكر اسم الميت)، من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيم من رب عظيم. اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام.

اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخلهم الجنّة من باب الريّان. اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه. اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم.

اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنس وحشتـهم وارحم غربتهم وتجاوز عن سيئاته واقبل منهم حسناتهم. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار. ويستحب أن نقول في دعاء يوم عرفة للمتوفي اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب. اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها. كما يستحب ان نقول في دعاء يوم عرفة للمتوفي اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفرلي يوم العرض عليك، بسم الله طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.

دعاء يوم عرفة للميتدعاء يوم عرفة للميت، يوم عرفة فضله عظيم فهو يوم العتق من النيران وفي حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل يوم عرفة يقول فيه عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها، أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ، فيَقولُ: ما أَرَادَ هَؤُلَاءِ) لذا دعاء يوم عرفة للميت علينا الحرص عليه، ولما كثر البحث عن دعاء يوم عرفة للميت قدمناه لقرائنا في السطور التالية مع العلم أنه لم يرد عن النبي دعاء يوم عرفة للميت لكن ورد الدعاء للميت عموما.

ونقول في دعاء يوم عرفة للميت اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه. اللهم يا مسهل الشديد، و ياملين الحديد، و يامنجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق، بك ادفع ما لا اطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ويستحب أن نقول أيضًا في دعاء يوم عرفة للميت اللهم انزل على قبور موتانا الضياء والنور والفسحة والسرور.

اللهم جازهم بالحسنات احسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الالحاد مطمئنين، يارب اجبر كسر قلوبنا على فراقهم، ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا، وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة, واجعل ملتقانا هناك آللهّمً آمٌيّـنً يَآرْبً آلعّالمٌيْنً، وصلى اللهم على محمد وال محمد. اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيما





