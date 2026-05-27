دعاء أيام التشريق: فضائل وأذكار مستحبة

أيام التشريق هي ثلاثة أيام مباركة بعد يوم النحر، يستحب فيها الإكثار من الدعاء والذكر، وتعد من أفضل أيام السنة عند الله.

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحج ة. وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالإكثار من ذكر الله وال دعاء فيها، وأكد أن صيام هذه الأيام محرم.

وتتميز هذه الأيام بأنها من أفضل أيام السنة عند الله، حيث يكثر فيها الحجاج من أداء المناسك، ويستحب لجميع المسلمين الاجتهاد في العبادة والطاعة. تتعدد الأدعية المأثورة في أيام التشريق، ومنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كدعاء اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي. كما يُستحب تكرار التهليل والتكبير والتحميد، ومن أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

ويُروى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يخطب في الناس يوم النحر قائلاً: بعد يوم النحر ثلاثة أيام، التي ذكر الله الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عز وجل. للدعاء في أيام التشريق فضل عظيم، فقد جعلها الله موسماً لإجابة الدعاء ورفع البلاء. ولذلك يحرص المؤمنون على اغتنام هذه الأيام بالدعاء لأنفسهم ولأهليهم وللمسلمين أجمعين.

ومن الأدعية الجامعة: اللهم إني أسألك إيماناً دائماً، وعلماً نافعاً، ويقيناً صادقاً، وديناً قيماً، والعافية من كل بلية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية، والغنى عن الناس. كما ورد دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ويستحب أيضاً الدعاء بأسماء الله الحسنى، مثل دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو الدعاء الذي استجاب الله لنبيه يونس عليه السلام في بطن الحوت.

وكذلك دعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وهو الدعاء باسم الله الأعظم. وينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء في هذه الأيام المباركة، متضرعاً إلى الله بقلب خاشع، راجياً منه العفو والمغفرة والرحمة. ختاماً، أيام التشريق هي فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والذكر، وينبغي أن نحرص على اغتنامها بالأعمال الصالحة، وأن نكثر من الاستغفار والتوبة.

فاللهم تقبل منا ومن الحجاج، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، وارزقنا حج بيتك الحرام في القريب العاجل، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أيام التشريق دعاء أذكار الحج ذو الحجة

United States Latest News, United States Headlines