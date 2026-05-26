دعاء عرفة للمتوفى: رحمة ومغفرة في أجر يوم عظيم

يستعرض النص أهمية دعاء يوم عرفة للميت، مع أدعية مفصلة لطلب المغفرة، توسيع الجنة، وتجنب فتنة القبر، مؤكدًا أن هذا اليوم يفتح باب الاستجابة لجميع المؤمنين الصادقين.

في يوم عرفة تتجلى رحمة الله وتشرق نفحات الدعاء، فيُستحب للمؤمن أن يرفع صوته بالدعاء للمتوفين، فذلك من أعظم الأعمال الصالحة التي تنفع الميت وتُنير قبره.

إن دعاء عرفة للميت لا يقتصر على طلب المغفرة والرحمة فحسب، بل يشتمل على طلب توسعة المدخل إلى الجنة، وإزالة الفتن من القبر، وتبريد الروح بالماء والثلج كتنقية الثوب الأبيض من الدنس. يُستحب أن يردد المؤمن هذه الأدعية بصدق وإخلاص، مستغلاً أجر اليوم العظيم الذي تُستجاب فيه السائلات، فتُصاحبه السكينة والطمأنينة، وتُفتح له أبواب الفرح الأبدية.





تتنوع الأدعية التي يُستحب قراءتها في عرفة لتشمل طلب العفو من الذنوب والآثام، والطلب من الله أن يحيط بالميت بالرحمة ويوسع مدخل الجنة، وأن يحفظه من فتنة القبر وعذاب النار. ومن بين هذه الأدعية: "اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وسهّل له قبره، وادخلّه الجنة من غير حساب"، و"اللهم اغسله بماء الثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس".

كذلك تُذكر الأدعية التي تُطلب فيها الرحمة للمستغيثين جميعاً، والسكينة للقلوب المتعبة، وتُستحب أذكار الاستغفار والذكر التي ترفع الدرجات وتُقرب إلى الله.



إلى جانب الدعاء للميت، يحث النص على تلاوة الأدعية التي يطلب فيها العبد رحمة الله لنفسه، فلا يغفل عن طلب العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يُقَدِّم شكره وشكواه في آن واحد.

يختتم النص بالتأكيد على أن دعاء عرفة مستجاب ليس للمقربين فقط، وإنما لكل من يصلي بصدق وإخلاص، وأنه لا بد من توجيه القلب إلى رحمة الله وطلب العفو، فالمستقبل كله في يده، وهو أرحم الراحمين. بهذه الأدعية يَسْتَحِقُّ المتوفى رحمةً تفوق الوصف وتُضيء له الصراط المستقيم، فتُكتب له في معالي الجنة وتُغفر له جميع الذنوب، والله المستعان





