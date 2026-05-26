دعاء يوم عرفة 2026 وفضل وقفة عرفات للحجاج والمسلمين

يوم عرفة 2026 هو أفضل أيام الدنيا، وعلينا أن نردد دعاء يوم عرفة، الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والإكثار من أدعية يوم عرفة الجامعة الشاملة للخيرات. وأعمال صالحة علينا اغتنامها في يوم عرفة، ومنها صيام يوم عرفة، لأنه يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مقبلة.

وأعمال صالحة علينا اغتنامها في يوم عرفة، ومنها صيام يوم عرفة، لأنه يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مقبلة. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخلع ما قال الأنبياء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وذكرت عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء» رواه مسلم (1348)





