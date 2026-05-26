دعاء يوم عرفة للشفاء: فضائل الإيمان وطرق الاستعانة به

تعرّف على أهمية دعاء يوم عرفة للشفاء من المرض، نصائح الفقهاء للاستفادة من هذا اليوم المبارك، وأفضل الأدعية التي يمكن تلاوتها لتقوية الروح وتحقيق الشفاء العاجل.

يمثل يوم عرفة فرصة لا تعوض للمسلم الذي يرغب في تقرب الله بالدعاء والذكر، فكان للعلماء من القول إن دعاء هذه الساعات المباركة لا يُرد، ولذلك يشتد البحث عن دعاء يوم عرفة للشفاء من الأمراض في كل ركن من أركان العالم الإسلامي.

وقد حث الفقهاء على استثمار هذا الوقت الثمين في العبادة والابتهال، مع تجنّب الغفلة والتكاسل عن ذكر الله، فالحديث النبوي يفضّل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهي الكلمات التي وصفها النبي ﷺ بأنها خير ما قيل للأقوام. ومن هنا يحرص الصائمون على ترديد دعاء يوم عرفة للشفاء قبل إفطارهم، مستشعرين فضل الصوم الذي يكفر الذنوب، ويسألون الله أن يشفي كل مريض، ويقضي حاجات العباد، ويوفق الأبناء، فالمناجاة في هذا اليوم قد تكون ساعة إجابة تشفي الجسد وتريح القلب





