دعاء العام الهجري الجديد 1448: أدعية مستحبة للرزق والبركة

مع حلول العام الهجري الجديد 1448، يحرص المسلمون على ترديد الأدعية المأثورة لاستقبال السنة بالخير والبركة والتوفيق. تعرف على أهم الصيغ المستحبة لجلب الرزق والطمأنينة.

مع حلول العام الهجري الجديد 1448، يتوجه المسلمون إلى الله بالدعاء والذكر، سائلين المولى أن يجعل هذه السنة عام خير وبركة وأمن وإيمان. يعد دعاء العام الهجري الجديد من أكثر ما يبحث عنه المسلمون في هذه الأيام، حيث يستحب ترديد أدعية تحمل معاني التوبة والرجاء والتوفيق و الرزق الواسع.

في هذا المقال، نقدم لكم مجموعة من الأدعية المستحبة لاستقبال العام الجديد، مأخوذة من السنة النبوية والأدعية المأثورة، مع التركيز على طلب الرزق والبركة في الحياة. من أفضل صيغ دعاء العام الهجري الجديد: اللهم مع بداية العام الهجري الجديد نسألك خير هذه السنة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم اجعلها سنة رحمة ومغفرة وبركة وتوفيق، واكتب لنا فيها السعادة والرزق الواسع وصلاح الحال.

ويستحب أيضًا الدعاء بقول: اللهم افتح لنا في هذا العام أبواب الخير والبركات، اللهم اجعل أيامنا القادمة مليئة بالطاعة والرضا، اللهم ارزقنا التوفيق في أمور ديننا ودنيانا، اللهم احفظنا وأهلنا وأحبابنا من كل سوء ومكروه. كما يحرص المسلمون على دعاء رؤية الهلال، وهو من السنن التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فيه: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

أما بالنسبة لدعاء الرزق، فيكثر البحث عنه مع بداية العام الجديد لصعوبة المعيشة وغلاء الأسعار، فالاستعانة بالله بالدعاء أمر مستحب شرعًا. من الأدعية التي لا ترد: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

كذلك قول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وينبغي للمسلم أن يكثر من الاستغفار والتسبيح، فذلك من أعظم أسباب الرزق والبركة.

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين





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