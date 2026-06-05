دعاء النجاح للثانوية الأزهرية: أدعية توفيق للطلاب قبل الامتحانات

مجموعة من الأدعية والابتهالات للثانوية الأزهرية استعدادًا لامتحانات القسمين العلمي والأدبي، تشمل طلب الرضا، السكينة، الفهم السريع والنجاح في الدنيا والآخرة.

مع اقتراب مواعيد الامتحانات النهائية للثانوية الأزهرية، يشتد حماس الطلاب وأهاليهم لتلاوة الأدعية والابتهالات التي تُراد بها طلب النجاح والتوفيق. يُنطلق غداً السبت ماراثون امتحانات القسم العلمي، ويعقب ذلك الأحد امتحانات القسم الأدبي، لذا يحرص كثيرون على تلاوة مجموعة من الأدعية التي ينشدون فيها من الله أن يبارك في جهودهم، ويزيل عنهم همّ الامتحان ويمنحهم الفهم السريع والإجابة السليمة.

يبدأ الدعاء بذكر اسم الله تعالى والاستعانة به في كل خطوة، ثم يطلب من الله أن يحفظهم من القلق، ويمنحهم السكينة والطمأنينة، وأن يجعل الامتحانات "بردًا وسلامًا" على عقولهم، مرفقًا طلباً للنجاح في الدنيا والآخرة. من أبرز الأدعية التي تُتلى في هذا الوقت، دعاء يرفع فيه الطالب صوته: "اللهم باسمك أعنهم، وبرشدك الهمهم، وبحفظك احفظهم، ولا تجعل لهم همًا ولا غمًا إلا محوته"، ثم يضيف: "اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اللهم يسّر الامتحانات عليهم، واكتب لهم النجاح والتوفيق".

تُستكمل السلسلة بأدعية أخرى مستندة إلى أقوال النبي ﷺ، حيث يُستحب أن يقرأ الطالب: "اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب"، وبينما يردد هذه الأدعية يُحفظ له الروحانية التي تُقوّي النية وتُعين على التركيز. ولا يقتصر الأمر على الأدعية القبلية فحسب، بل تشمل أيضاً أدعية ليلة الامتحان، حيث يبدأ الطالب بقول: "بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين"، ثم يدعو أن يفتح الله له باب الفهم ويُزوده بالقوة العقلية: "اللهم أرزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل".

وفي نهاية الجلسة الدراسية، يُختتم بالدعاء: "اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، وألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة". بهذا الجمع بين الجهد الدراسي والاعتماد على الدعاء، يسعى الطلاب إلى تحقيق أعلى الدرجات، مستندين إلى إيمانهم العميق بأن التوفيق من عند الله لا يأتي إلا بالعمل والنية الصادقة





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