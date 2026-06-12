دعاء الجمعة الأخيرة من ذي الحجة 1447: أحاديث وأدعية مستجابة لتفريج الكرب

تستعرض هذه المقالة مجموعة من الأدعية المستحبة في الجمعة الأخيرة من شهر ذي الحجة، مع ذكر الأحاديث النبوية الدالة على فضلها والدعاء لها، وكيفية اغتنام هذه الأوقات العظيمة لتفريج الهموم والكرب، وكذا بيان الأعمال التي تعجل الفرج.

تستقبل الأمة الإسلامية الجمعة الأخيرة من شهر ذي الحجة، وهي من الأيام المباركة التي تشهد نفحات خاصة من الإجابة والرضوان. إذ يستغل العبدون هذه الدقائق الثمينة حتى غروب الشمس بذكر الله والدعاء، سائلين المولى تفريج الكرب ورفع الضر.

وتتميز هذه الجمعة بكونها ختام العام الهجري، مما يدعو إلى التضرع بصورة خاصة للمغفرة والثواب. ويدخل في صميم هذه العبادات الدعاء للموتى، حيث يردد المسلمون أدعية مستجابة ليتفضل الله بغفران ذنوبهم ويجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة.

كما يتضمن التقرب إلى الله في هذه الجمعة أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكرب، كرددها عند الشدة، ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كان يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها كلمات تقولها عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.

وكان دعاءه عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن أقوى الأدعية المستجابة دعاء ذي النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها أحد قط إلا استجاب الله له.

وقد بينت Traditions أن هناك خمسة أمور تعجل الفرج وترفع الكرب، وتعد من أعظم الأسباب لتفريج الهموم في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهي: القيام بحق الله barratingه والمُسارعة إلى مرضاته، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وتحكيم شرعه، والقيام بحقوق عباد الله بالإحسان إليهم. ومن الأدعية المأثورة لفك الكرب وكشف الغم: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة من عندك تغني بها عن رحمة من سواك.

اللهم اكشف ضري يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويمكن للمرء أن يطلب من الله بحسب صورته في Counterparts، كأن يقول: يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، ويا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، ويا راحم عبرة داود وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تجيب دعائي وتكشف غمي وهمي يا رب العالمين.

كما يحبذ الدعاء بذكرزیاد: يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، يا سامع كل شكوى وكاشف كل كرب، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به غيرك. يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم فرج عني ما ضاق به صدري، وعجز معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي، تحصنت بعزتك وعظمتك وبجلالك.

يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلت بك حاجاتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية والأخروية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن استغلال الأوقات الفاضلة كالجمعة الأخيرة من ذي الحجة بالدعاء والذكر والعمل الصالح من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، طامعا في رحمته ومغفرته





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دعاء الجمعة الأخيرة من ذي الحجة تفريج الكرب أدعية مستجابة الجمعة الأخيرة من العام الهجري القيام بحقوق الله

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دعاء آخر جمعة في السنة الهجرية 1447مجموعة من الأدعية المأثورة والمستحبة في الجمعة الأخيرة من العام الهجري 1447 لطلب المغفرة والخير والبركة مع استقبال السنة الهجرية الجديدة 1448

Read more »

بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يونيو 2026 مموعد صلاة الجمعة اليوم 26 ذي الحجة لعام 1447 هـ، الموافق 2026/6/12 م،

Read more »

دعاء الجمعة الأخيرة من ذي الحجة 1447.. أفضل الأدعية المستجابة في ختام العام الهجريتحظى الجمعة الأخيرة من ذي الحجة بمكانة خاصة لدى المسلمين، والتي تأتي في ختام العام الهجري .. المزيد

Read more »