دعاء أول أيام ذي القعدة: بداية شهر كريم لتفريج الكرب ونيل الرضا

مع حلول أول أيام شهر ذي القعدة 1447 هجري، يتزايد اهتمام المسلمين بالدعاء المستحب في هذه الأيام المباركة، والتي تعد فرصة عظيمة لتفريج الكروب ونيل المغفرة والبركة، مستنصرين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

يستقبل المسلمون في مصر والعديد من بقاع العالم اليوم، أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1447 هجري، وهو شهر مبارك له مكانة عظيمة في الإسلام، حيث يُعد أحد الأشهر الحرم التي عظّمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ومع بداية هذا الشهر الفضيل، يزداد البحث عن الأدعية المأثورة والمستحبة، خاصة تلك التي تُقال لتفريج الكرب والهموم، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يمن علينا برحمته ومغفرته.

إن شهر ذي القعدة يحمل في طياته معاني سامية، فهو الشهر الذي يسبق شهر ذي الحجة، شهر الحج الأكبر، ولذا كان العرب في الجاهلية يلزمون منازلهم استعدادًا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ومن هنا جاءت تسميته بالقعود.

وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: 'إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَامَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ'. والأشهر الحرم هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. هذه الأشهر لها حرمة خاصة، ويُنهى فيها عن الظلم والاعتداء، حيث تعظم فيها الحسنات والسيئات.

وفي السنة النبوية، جاء تأكيد على هذا المعنى، حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إلى استدارة الزمان وأن عدّة الشهور اثنا عشر شهرًا، منها ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الذي بين جمادى وشعبان. إن هذه المكانة الرفيعة للشهر تدفع المسلم إلى استغلال أيامه في الطاعات والتقرب إلى الله، والدعاء بما فيه صلاح الدنيا والآخرة.

ولم يترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابًا من أبواب الخير إلا ودلنا عليه، ومن ذلك ما ورد من أدعية لتفريج الكرب والهموم. ففي وقت الشدة والضيق، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمات عظيمة، منها ما رواه ابن أبي الدنيا والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله ربّ السّموات السّبع، وربّ العرش الكريم'. كما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يدعو عند الكرب يقول: 'لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم'.

ومن الأدعية الجامعة التي وردت في سنن أبي داود وابن ماجه، من حديث أسماء بنت عميس، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'ألا أعلّمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله، الله ربّي لا أشرك به شيئًا'. هذه الأدعية الشريفة هي حصن المسلم وسلاحه في مواجهة صعوبات الحياة، وهي دليل على رحمة الله بعباده، حيث يسر لهم سبل الدعاء والتضرع إليه لنيل ما يسعدهم في الدنيا والآخرة.

ففي أول أيام ذي القعدة، ندعو الله قائلين: 'اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت'. كما نذكر أنفسنا بقوله صلى الله عليه وسلم: 'من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل همّ فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب'. نسأل الله أن يجعل لنا في هذا الشهر بداية خير وبركة، وأن يفرج عنا الكروب، وينير دروبنا، ويوفقنا لكل خير





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ذي القعدة دعاء تفريج الكرب الأشهر الحرم رمضان

United States Latest News, United States Headlines

