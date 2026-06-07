دعاء الفجر للنجاح في الثانوية الأزهرية: الأدعية المستحبة وأوقات الاستجابة

تستعرض هذه المقالة أقوى أدعية الفجر للنجاح في امتحانات الثانوية الأزهرية، مع شرح فضل وقت الفجر والثلث الأخير من الليل لاستجابة الدعاء. كما تتضمن مجموعة من الأدعية المأثورة من القرآن والسنة للتسهيل والتوفيق أثناء الامتحانات.

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية عن الأدعية المستحبة في وقت الفجر لتحقيق النجاح في الامتحانات. ويعد الوقت قبيل الفجر، خاصة الثلث الأخير من الليل، من الأوقات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء كما ورد في الأحاديث النبوية حيث ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له؟

هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر. لذلك يفضل الإكثار من الدعاء والذكر في هذا الوقت.

إلى جانب الدعاء، فإن المواظبة على الاستغفار له فضل كبير في جلب الرزق وتسهيل الأمور والتوفيق، كما في قوله تعالى في سورة نوح: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا). والدعاء نفسه عبادة ووسيلة للتقرب إلى الله تعالى، وهو يمنح الطالب الطمأنينة بعد بذل الجهد في المذاكرة والتحضير للامتحان.

وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله في كل أمور حياتنا، قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) سورة الرعد: الآية 28. وهناك أدعية مستحبة عند الخروج من المنزل والتوجه إلى قاعة الامتحان، مثل قوله: (بسم الله، توكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَم، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ).

كما يمكن للطالب أن يردد دعاء لشرح الصدر وتيسير الأمور: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، بِسْمِ اللَّهِ الْفَتَّاحِ، اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ عِبَادِكَ الْعَارِفِينَ). وتجدر الإشارة إلى أن دعاء الفجر للنجاح في الثانوية الأزهرية ليس دعاءً خاصاً ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنما هي أدعية عامة من القرآن والسنة تُقال لطلب العلم والتوفيق والنجاح في أي endeavor ومنها: أدعية summation متعددة تشمل طلب الحكمة وفصل الخطاب، والتوكل على الله، وطلب تسهيل الأمور وشرح الصدر، وغيرها.

ومن المهم أن يدرك الطالب أن الأجر والمثوبة في الدعاء والذكر، وليس في مجرد التلفظ بكلمات دون تدبر





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