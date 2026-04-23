دعاء تتسابق عليه الملائكة: أسرار التسبيح في الركوع والسجود

اكتشف فضل الدعاء في الصلاة، خاصة التسبيح في الركوع والسجود، وكيف تتسابق الملائكة لكتابته. تعرف على الحكمة من اختلاف صيغة التسبيح وأثرها في تعظيم الله والخضوع له.

تتحدث هذه المقالة عن فضل الدعاء في الصلاة ، وتحديدًا الدعاء الذي يقال في الركوع و السجود ، والذي تتسابق الملائكة لكتابته للمؤمن الذي يردده. وقد ورد في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول 'سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي' في ركوعه وسجوده.

كما ذكر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق قصة رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول 'ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه' بعد أن قال 'سمع الله لمن حمده'، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأخبر أنه رأى بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأضاف جمعة أن هذا الدعاء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكنه أثنى عليه عندما سمعه وعرف فضله.

كما بين الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكمة العميقة وراء اختلاف صيغة التسبيح في الركوع والسجود، موضحًا أن قول 'سبحان ربي العظيم' في الركوع يرتبط بمعنى التعظيم في هذه الحركة، بينما قول 'سبحان ربي الأعلى' في السجود يعبر عن أقصى درجات الخضوع والتذلل لله عز وجل. وأكد عبد السلام أن التسبيح في الصلاة ليس من الأركان ولكنه من السنن التي تزيد المؤمن قربًا من الله وتمنحه طمأنينة القلب.

وأوضح أن هذا التناسق بين حركة الجسد وألفاظ الذكر يجسد عظمة الدين الإسلامي في تحقيق التوازن بين القول والعمل، وبين التعبير اللفظي والخضوع القلبي. إن الصلاة ليست مجرد حركات متتابعة، بل عبادة تجمع بين الجسد والروح في طاعة الله تعالى، وكل حركة فيها ذات معنى يليق بمقامها، فالركوع تعظيم والسجود تذلل والذكر توحيد وخضوع





