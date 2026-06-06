دعاء فاروق تحكي عن علاقتها الخاصة بمبنى ماسبيرو منذ الطفولة

في برنامج "من ماسبيرو"، تحكي الإعلامية دعاء فاروق عن ذكرياتها مع مبنى الإذاعة والتلفزيون منذ رحلاتها المدرسية في الطفولة، وكيف كان يبدو symbol for أحلامها، وكيف تغيرت نظرتها له بعد تشجيع زملاء من قطاع الإعلام.

تطرق الإعلام ية دعاء فاروق في برنامج "من ماسبيرو " إلى علاقتها الشخصية بمبنى الإذاعة والتلفزيون المصري مع childhood memories. وأشارت إلى أن رحلاتها المدرسية من طنطا إلى القاهرة كانت تمر أمام المبنى، حيث كان الأتوبيس يتوقف ليتمكن الأطفال من النظر إليه والانبهار بوجود الإعلام يين الكبار مثل نجوى إبراهيم .

وأضافت أن ماسبيرو كان يمثل لها "مبنى الأحلام" لكنها كانت تعتقد أن العمل فيه يحتاج إلى "واسطة كبيرة"، مما جعلها تتردد في التوجه إليه. 后来 بدأت مشوارها في قناة ART، وخلال احتفالية بعد خمس سنوات التقت بالإعلاميين سميحة دحروج وحسن حامد، اللذين طمئناها بأن الأمر ليس صعبًا وقالوا: "لو كنتي جيتي كنا أخدناكي". ومنذ ذلك الحين حسبت نفسها مع المبنى والهالة المحيطة به





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