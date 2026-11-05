دعم فنانين لمصطفى زكي وسط اتهامات لقاء سويدان بمخالفات نقابية

تضامן نجوم الفن مع مصطفى زكي بعد اتهامات لقاء سويدان المالية، حيث أشادوا بمسيرته وأعماله الإنسانية داخل نقابة المهن التمثيلية.

أعلن عدد كبير من النجوم والفنانين عن تضامنهم الكامل مع الفنان مصطفى زكي ، نقيب المهن التمثيلية، في خطوة جاءت رداً مباشراً على التهم المالية والإدارية التي وجهتها إليه الفنانة لقاء سويدان. جاء هذا الدعم الجماهيري بعد تداول أنباء حول تقديم محامي الفنانة، المستشار عصام مهنا، ببلاغ ضد مصطفى زكي إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، مطالبةً بفتح تحقيق رسمي في مدى صحة هذه التهم.

مواقف روجينا ونيللي كريم المؤيدة

وقد جاءت الفنانة روجينا، زوجة مصطفى زكي، في المقدمة للإعلان عن تأييدها له عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت عبارة "إن الله يدافع عن الذين آمنوا" مع تعليق "نقيبي وأفتخر". وفي سياق متصل، وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة واضحة لمصطفى زكي، أشادت فيها بمواقفه الداعمة للفنانين طوال سنوات طويلة من العمل النقابي، مؤكدةً أن دور النقيب لا ينتهي بشغل المنصب، بل يظهر جلياً في الوقوف بجانب الزملاء أثناء الأزمات.

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مشاركة بدرية طلبة والمنتج محمد العدل

من جانبها، وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة مؤثرة إلى مصطفى زكي، وصفته فيها بأنه نقيبها وأخوها الكبير وأستاذها وسندها، معربة عن اعتزازها الكبير به وموضحة أن اسمه سيظل رمزاً رفيعاً في تاريخ المهنة. وفي التوقيت نفسه، دافع المنتج محمد العدل بحزم عن مصطفى زكي، رافضاً أي شكوك حول ذمته المالية أو ولائه للنقابة وأعضائها، واصفاً أي تشكيك في هذا الصدد بأنه أمر "عيب" ولا يليق بالمهنية.

شهادات ميريت عمر وإيهاب فهمي

كما نشرت الفنانة ميريت عمر الحريري شهادة مطولة استعرضت خلالها المواقف الإنسانية المميزة لمصطفى زكي مع عائلتها، خاصة خلال مرض والدها الراحل وفترة الوفاة، مؤكدة أن تضامن معها لا يرتبط فقط بمنصبه النيابي بل بمبادئه الإنسانية الراسخة. وفي السياق نفسه، أعلن الفنان إيهاب فهمي دعمه الكامل لمصطفى زكي، واصفاً إياه بأستاذه وأخيه، ومتمنياً له الحفظ من كل سوء، فيما وصفه الفنان منير مكرم بأنه "النقيب المحترم جداً".

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تفاصيل شهادة محمد دسوقي الرسمية

ونشر الفنان محمد دسوقي شهادة مفصلة حول علاقته بـمصطفى زكي تعود إلى سنوات دراستهما المشتركة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مستعرضاً محطات أكاديمية وإدارية ونقابية مهمة. شملت الشهادة رئاسة مصطفى زكي لاتحاد الطلاب، ومناصبه في أكاديمية الفنون ووزارة الثقافة، وصولاً إلى توليه رئاسة نقابة المهن التمثيلية، مشيداً بدوره في رعاية أكثر من 3 آلاف عضو وأسرهم.

تفاصيل البلاغ والتداعيات القانونية

تأتي هذه الموجة من الدعم الفني والتضامن الشعبي عقب ما تردد حول تقدم محامي الفنانة لقاء سويدان، المستشار عصام مهنا، ببلاغ رسمي ضد مصطفى زكي، تضمن اتهامات صارمة بمخالفة القواعد المالية والإدارية داخل مقر النقابة، مع مطالبة الجهات المختصة بفحص الأوراق والتحقيق في صحة هذه المزاعم بشكل عاجل.