دعم أوروبي وإيطالي بقيمة 1.5 مليون يورو لتعزيز قدرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

يتلقى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دعماً مالياً كبيراً من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية لتطوير قدراته المؤسسية ورفع كفاءة العاملين، بهدف تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

تلقى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دعماً كبيراً من الاتحاد الأوروبي و الحكومة الإيطالية ، ممثلة في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليون يورو. يهدف هذا الدعم إلى تمويل مجموعة متنوعة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في المجلس، بالإضافة إلى تعزيز التطوير المؤسسي الشامل. يمثل هذا التمويل خطوة حاسمة نحو تحقيق دمج وتمكين أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم الاستراتيجيات والسياسات التي تخدمهم.

يأتي هذا الدعم في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الحوكمة الشاملة في مصر، مما يعكس التزام الجهات المانحة بتحسين أوضاع هذه الفئة الهامة من المجتمع.\أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع رفع كفاءة العاملين والتطوير المؤسسي سيمتد على مدى ثلاث سنوات. سيتم تمويل هذا المشروع من خلال مساهمة كبيرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو، بينما تساهم الحكومة الإيطالية، عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بمبلغ 500 ألف يورو. أشارت الدكتورة كريم إلى أن المشروع قد دخل بالفعل حيز التنفيذ، مما يبشر ببدء مرحلة جديدة من العمل المكثف. يهدف المشروع إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيقية للعاملين في المجلس، مما يهدف إلى تعزيز فعالية أدوارهم واختصاصاتهم. من المتوقع أن ينعكس هذا التحسين بالإيجاب على عملية صياغة السياسات العامة التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحسين الرؤى والتطلعات المستقبلية وتقديم المقترحات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة من قبل جميع الجهات المعنية.\يتماشى هذا المشروع بشكل كامل مع الإطار القانوني والتنموي في مصر، بما في ذلك مواد دستور عام 2014 وتعديلاته، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس رقم (11) لسنة 2019. يتوافق المشروع أيضاً مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 'رؤية مصر 2030'، بالإضافة إلى الاستراتيجية الأوروبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف هذا التوافق إلى دعم جهود تعزيز الدمج المجتمعي، وتحسين الأداء المؤسسي للمجلس، والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر خلال الفترة من 2026 إلى 2030. في العام الأول من التنفيذ، سيركز المشروع على إجراء تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس، بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحديد أولويات تعزيز القدرات. يشمل ذلك دعم ترجمة الاستراتيجية المؤسسية إلى خطط تنفيذية قائمة على الأدلة، وتحسين النظم والوظائف الداخلية للمجلس، بما في ذلك تطوير نظام إدارة الشكاوى والموقع الإلكتروني، لضمان سهولة الوصول وتعزيز التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يشمل المشروع إنشاء نظام للمتابعة والتقييم، وإعداد خريطة وطنية للخدمات، وإنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أحمد موسى يطالب شيخ الأزهر والمفتي بالرد على أردوغان لتكفيره لـ«1.5» مليار مسلم| فيديوأحمد موسى يطالب شيخ الأزهر والمفتي بالرد على أردوغان لتكفيره لـ«1.5» مليار مسلم| فيديو

Read more »

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم الثلاثاء بين 1.5 إلى 3.5 جنيه

Read more »

ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية للذهب بـ 1.5% على خلفية أزمة أوكرانياارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، أمس الاثنين، بنسبة 1.5%، لتسجل 1869.60 دولار

Read more »

مجمع ينمو اللوجيستي يحصل على تمويل بـ1.5 مليار جنيه مصري من البنك التجاري الدولي-مصر CIBوقعّ مجمع ينمو اللوجيستي اتفاقية تمويل مع البنك التجاري الدولي (CIB)، لتأمين 1.5 مليار جنيه

Read more »

معهد إيفو: حوالي 17% من ساعات العمل في ألمانيا تتم من المنزليعمل الموظفون من المنزل بمعدل 1.5 يوم في الأسبوع

Read more »

أسرع بنسبة 50%.. جوجل تعلن مميزات روبوت الدردشة Gemini 1.5 Flashتمكنت جوجل من تحسين أداء Gemini 1.5 Flash وهو الآن أسرع بنسبة 50% من ذى قبل، حيث أعلنت الشركة عن هذا فى سجل تحديث مع Gemini 1.5 Flash..

Read more »