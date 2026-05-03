دعم والد ياسمين صبري لنظام الطيبات ونشاطها السينمائي المكثف

أعلن الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، عن دعمه لنظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي، بينما تستعد ياسمين للانتهاء من تصوير فيلميها الجديدين 'نصيب' و'مطلوب عائليا'.

أعلن الدكتور أشرف صبري ، والد الفنانة ياسمين صبري ، عن دعمه الكامل ل نظام الطيبات الذي ابتكره الدكتور الراحل ضياء العوضي ، وذلك من خلال منشور له على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك.

وأكد الدكتور صبري، وهو طبيب استشاري قضى عقدين من الزمن في العمل في مختلف المجالات الطبية في فرنسا، أنه يؤيد هذا النظام تحت الإشراف الطبي، معربًا عن ثقته بفعاليته وأهميته. هذا الإعلان يلقي الضوء على اهتمام الدكتور أشرف صبري بالصحة والتغذية، وتقديره للجهود التي بذلها الدكتور العوضي في هذا المجال. نظام الطيبات يرتكز على مبادئ غذائية وصحية تهدف إلى تحقيق التوازن في الجسم وتعزيز الصحة العامة، وقد اكتسب شعبية واسعة في السنوات الأخيرة.

دعم شخصية مرموقة مثل الدكتور أشرف صبري لهذا النظام يعزز من مصداقيته ويشجع المزيد من الناس على تبنيه. من جهة أخرى، تشهد الفنانة ياسمين صبري نشاطًا مكثفًا في مجال السينما، حيث تستعد للانتهاء من تصوير فيلمها الجديد 'نصيب'، الذي بدأ تصويره في شهر يناير الماضي. يمثل هذا الفيلم نقطة تحول هامة في مسيرتها الفنية، إذ يمثل أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، وينتج عن شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، ويشرف عليه محسن البغدادي مدير عام الشركة. يشارك ياسمين صبري في بطولة 'نصيب' الفنان معتصم النهار ورحمة أحمد، ويتم تنفيذه بواسطة شو ميديا برودكشن برئاسة محمود الشيخ وإدارة عامة محمد سنجر. هذا العمل السينمائي يضع ياسمين صبري في موقع الصدارة ويبرز قدراتها التمثيلية، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

بالإضافة إلى 'نصيب'، بدأت ياسمين صبري مؤخرًا تصوير مشاهد فيلم 'مطلوب عائليا'، الذي يجمعها بالفنان كريم عبد العزيز. هذا الفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، ويعد إضافة قوية إلى رصيدها الفني. يأتي هذا النشاط السينمائي المكثف لياسمين صبري بعد نجاحها في فيلم 'المشروع X'، الذي شاركت فيه مع كريم عبد العزيز وإياد نصار، تحت إخراج بيتر ميمي. وقد حقق هذا الفيلم إيرادات عالية واستحسانًا كبيرًا من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ياسمين صبري أثبتت من خلال أدوارها المختلفة قدرتها على تقديم شخصيات متنوعة ومتميزة، مما جعلها واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في الوقت الحالي. وتستمر في اختيار أعمال فنية تهدف إلى تقديم محتوى هادف وممتع للجمهور. من الواضح أن ياسمين صبري تسعى إلى ترسيخ مكانتها في عالم السينما من خلال تقديم أعمال متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما والإثارة، وتتعاون مع كبار المخرجين والمؤلفين والفنانين. هذا التنوع في الأعمال يعكس طموحها الفني ورغبتها في تقديم أفضل ما لديها للجمهور.

دعم والدها، الدكتور أشرف صبري، لها في مسيرتها الفنية يعكس العلاقة القوية التي تربطهما، وتقديره لموهبتها وإبداعها





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ياسمين صبري أشرف صبري نظام الطيبات ضياء العوضي نصيب مطلوب عائليا سينما مصرية فيلم تمثيل

United States Latest News, United States Headlines