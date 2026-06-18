دفسك إي 5 بلس 2027: SUV فاخرة بمواصفات تقنية متقدمة وسعر موحد في السوق المصري

تستعرض السيارة الجديدة "دفسك إي 5 بلس" موديل 2027 مزيجاً من القوة، تقنيات الأمان، ووسائل الراحة الفاخرة، مع تفاصيل المحرك، المواصفات الداخلية، وسعرها المصري البالغ مليون و494 ألف جنيه.

يتسارع سوق ال سيارات في مصر نحو المستقبل بموجة من الطرازات الحديثة للعام 2027، في سعيٍ لتلبية تطلعات المستهلكين الذين يبحثون عن تقنيات متقدمة وتجربة قيادة متطورة.

من بين هذه الإصدارات البارزة تبرز سيارة "دفسك إي 5 بلس" الفاخرة من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، التي دخلت الساحة المصرية لأول مرة كإضافة جديدة إلى تشكيلة السيارات المتوفرة في المعارض. تتميز هذه المركبة بمحرك سعة 1500 سي سي يولد قوة 214 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 330 نيوتن‑متر، ما يمنحها قدرة على قطع مسافة 100 كلم بسرعة 5.6 لتر من الوقود، مع خزان سعة 60 لتراً يضمن مدى سير يصل إلى 129 كلم.

وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في 7.8 ثانية بفضل علبة التروس الأوتوماتيكية المتطورة. لا تقتصر مميزات "دفسك إي 5 بلس" على الأداء القوي فحسب، بل تشمل مجموعة شاملة من أنظمة الأمان والراحة التي تلبي أعلى المعايير الدولية. فإنها مزودة بنظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS) ونظام توزيع قوة الفرامل (EBD) لضمان ثبات المركبة في جميع الظروف، إضافة إلى حزمة وسائد هوائية تشمل السائق والركاب والجانبية.

كما تشمل السيارة حساسات للركن، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام الإيموبليزر ضد السرقة، وكاميرا خلفية تساعد السائق على المناورة بأمان. وتتوفر كذلك وظائف متقدمة مثل نظام تثبيت السرعة، نظام Park‑Assist الذكي، وإيموبليزر مدمج. من ناحية التجهيزات الداخلية، تقدم "دفسك إي 5 بلس" تجربة فاخرة تضاهي أعلى المستويات. تحتوي على مدخل AUX وUSB، بلوتوث، وشاشة لمس متعددة الوسائط، بالإضافة إلى نظام GPS ومثبت سرعة.

تتوفر مقاعد جلدية فاخرة مع خاصية التدفئة، وعجلات رياضية أنيقة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية تضيف إلى أجواء القيادة شعوراً بالاتساع. وتدعم السيارة تقنيات الراحة الحديثة مثل زر التشغيل والإيقاف بدون مفتاح، قفل مركزي ذكي، مرايا كهربائية، ونظام تشغيل وإيقاف المحرك Start/Stop لتقليل استهلاك الوقود. جميع هذه المزايا تُطرح في السوق المصري بسعر موحد قدره مليون و494 ألف جنيه، ما يجعلها خياراً جذاباً لمن يرغب في الجمع بين الأداء الفائق والرفاهية التقنية في سيارة واحدة





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