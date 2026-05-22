دكتورة منار غانم: أجواء مستقرة في مصر مع انخفاض درجات الحرارة وكتل هوائية من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط

عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تؤكد أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط. وتوضح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى وتوزيعها على محافظات الجمهورية، وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة جدًا لامتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. كما تشير إلى نشاط نسبي للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س، ما يساعد على تلطيف الأجواء، دون وجود رياح محملة بالأتربة أو الرمال المثارة خلال الفترة الحالية. وتؤكد على الأجواء المستقرة خلال الأسبوع المقبل وحتى فترة عيد الأضحى، مع بقاء درجات الحرارة حول 30 و31 درجة بالقاهرة الكبرى، ناصحة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، خاصة في محافظات الصعيد، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار بسبب طبيعة فصل الربيع المتقلبة.

أكدت ال دكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي ب هيئة الأرصاد الجوية ، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد ب منخفض جوي في طبقات الجو العليا و كتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر ال بحر المتوسط .

وأوضحت ‘غانم’ خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 29 و30 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة تصل فيها العظمى إلى 35 و37 درجة بالأقصر وأسوان. كما لفتت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة جدًا لامتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أنها أمطار غير مؤثرة.

كما لفتت إلى نشاط نسبي للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س، ما يساعد على تلطيف الأجواء، دون وجود رياح محملة بالأتربة أو الرمال المثارة خلال الفترة الحالية. وأكدت أن الشبورة المائية ظهرت صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية.

وشددت ‘غانم’ على أن الأجواء المستقرة ستستمر طوال الأسبوع المقبل وحتى فترة عيد الأضحى، مع بقاء درجات الحرارة حول 30 و31 درجة بالقاهرة الكبرى، ناصحة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، خاصة في محافظات الصعيد، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار بسبب طبيعة فصل الربيع المتقلبة





