دكتور كريم جمال يحذر من "الدايت السريع" والحرمان القاسي من الطعام: يؤدي إلى استعادة الوزن المفقود بشكل أكبر

استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، الدكتور كريم جمال، حذر من اتباع أنظمة "الدايت السريع" والحرمان القاسي من الطعام، مؤكدًا أن هذه الأساليب تؤدي في كثير من الأحيان إلى استعادة الوزن المفقود بشكل أكبر، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وسعي الكثيرين لإنقاص الوزن بسرعة.

حذر الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة ، من اتباع أنظمة " الدايت السريع " و الحرمان القاسي من الطعام ، مؤكدًا أن هذه الأساليب تؤدي في كثير من الأحيان إلى استعادة الوزن المفقود بشكل أكبر، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وسعي الكثيرين لإنقاص الوزن بسرعة.

وأضاف كريم جمال، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوق ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن فقدان الوزن لا يجب أن يعتمد فقط على الحمية الغذائية أو ممارسة الرياضة، وإنما على تغيير أسلوب الحياة بالكامل، موضحًا أن زيادة الوزن تعكس الحالة الصحية والنفسية ونمط الحياة اليومي. وأوضح كريم جمال، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على الوزن وهي الحركة، والغذاء، والنوم، مشددًا على أن النوم الجيد يعد العامل الأكثر إهمالًا رغم تأثيره المباشر على الشهية والطاقة والحالة النفسية، مؤكدًا أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الطعام خاصة خلال ساعات الليل.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن كثيرًا من الأشخاص يلجأون إلى أنظمة غذائية قاسية مثل "الكيتو" أو الصيام المتقطع بشكل عشوائي، لافتًا إلى أن الدراسات تشير إلى أن نسبة كبيرة ممن يتبعون هذه الأنظمة يستعيدون الوزن مرة أخرى بعد انتهاء الحمية. وأكد أن الحرمان الشديد من الطعام يدفع الجسم للدخول في حالة دفاعية، ما يؤدي إلى اضطراب هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي زيادة الرغبة في تناول الطعام بصورة أكبر لاحقًا، موضحًا أن التعامل العنيف مع الجسم غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية





