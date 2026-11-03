دكتور مجدي بدران يحذر من نقص فيتامين د وتأثيره على المناعة والعظام

عضو الجمعية المصرية للحساسية يحذر من نقص فيتامين د بسبب نمط الحياة الحديث، ويكشف عن أبرز أعراض النقص وأطعمة غنية به لتحسين المناعة والصحة العامة

أكد ال دكتور مجدي بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية و المناعة ، على الأهمية البالغة ل فيتامين د لصحة الإنسان، موضحًا أن دوره لا يقتصر على تقوية العظام والأسنان فحسب، بل يمتد ليغطي دعم الجهاز المناعي ووظائف المخ والذاكرة وتنظيم النوم بشكل عام.

أهمية فيتامين د للجسم والمخ

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبوالعينين، خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أشار بدران إلى أن نمط الحياة الحديث وقضاء معظم الوقت داخل المباني المغلقة وقلة التعرض لأشعة الشمس، تعد من العوامل الرئيسية التي تزيد من احتمالات نقص هذا الفيتامين الهام لدى كثير من الأشخاص.

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وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن فيتامين د يلعب دورًا حاسمًا في امتصاص الكالسيوم والفوسفور وتنظيم مستوياتهما في الدم، مما يدعم نمو العظام وقوتها. كما لفت إلى وجود مستقبلات خاصة لهذا الفيتامين في أعضاء وأنسجة متعددة، تشمل المخ والعضلات والقلب والجلد والخلايا المناعية.

علاقة الفيتامين بالذاكرة والنوم

وأشار الخبراء إلى أن الأبحاث العلمية تشير إلى ارتباط وثيق بين فيتامين د ووظائف الذاكرة والتعلم، ولا سيما عملية تكوين الذكريات الجديدة ونقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى طويلة المدى. كما يلعب الفيتامين دورًا في الذاكرة المكانية وتنظيم بعض الاستجابات العصبية الضرورية للجسم.

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وأضاف بدران أن نقص الفيتامين قد يرتبط بالشعور بالإرهاق وانخفاض الطاقة، بالإضافة إلى آلام العظام والعضلات، واضطرابات النوم، وكثرة النسيان وضعف التركيز. وشدد على أهمية عدم انتظار ظهور مشكلات صحية شديدة قبل مراجعة الطبيب لتشخيص الحالة.

عوامل تؤدي لنقص فيتامين د

عدد بدران مجموعة من العوامل التي قد تسهم في انخفاض مستويات الفيتامين، من بينها قلة التعرض لأشعة الشمس بسبب البقاء فترات طويلة داخل المباني، والسمنة التي تحتجز جزءًا من الفيتامين داخل الأنسجة الدهنية. كما شمل القائمة سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين، وبعض الأمراض المزمنة خاصة أمراض الكبد والكلى.

وأوضح أن تناول بعض الأدوية، ومنها الكورتيزون، وقلة الحركة واضطراب مواعيد النوم والساعة البيولوجية، تزيد من احتمالية النقص. كما أن زيادة صبغة الميلانين بالجلد تقلل من إنتاج الفيتامين بفعل أشعة الشمس، بينما يقلل تلوث الهواء والجسيمات العالقة من وصول الأشعة الشمسية المفيدة.

أطعمة غنية بالفيتامين ومكملاته

وشدد بدران على أهمية التعرض المعتدل لأشعة الشمس، مع الاهتمام بتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، موضحًا أن التغذية السليمة تمثل عنصرًا مهمًا في الحصول على الفيتامين. وأشار إلى أن أبرز الأطعمة التي تحتوي عليه تشمل الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين، إلى جانب الكبدة وصفار البيض.

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وحذر عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة من تناول مكملات الفيتامين دون داعٍ طبي، مؤكدًا ضرورة إجراء التحاليل اللازمة لتحديد مستوى الفيتامين بالجسم ومعرفة درجة النقص. وأوضح أن تحديد الجرعة المناسبة يجب أن يكون من خلال الطبيب وفقًا لنتائج التحاليل والحالة الصحية لكل شخص، مشددًا على عدم تناول الفيتامين عشوائيًا أو تقليد جرعات يتناولها آخرون.