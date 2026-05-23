دلالات قدسية الكعبة المشرفة وأسرار تسميتها في رؤية الدكتور علي جمعة

يتناول الدكتور علي جمعة المعاني اللغوية والروحانية لأسماء بيت الله الحرام، موضحاً الفرق بين مكة وبكة ومعنى البيت العتيق، مع تسليط الضوء على الحماية الإلهية للكعبة والدروس المستفادة من شعائر الحج.

أكد الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن بيت الله الحرام ليس مجرد بناء مادي، بل هو مجمع من الآيات والعبر التي تتجلى في كل تفاصيله، بدءًا من اسمه وصولاً إلى قدسيته.

وأوضح أن كلمة الكعبة في اللغة العربية تحمل في طياتها معاني الارتفاع والعلو وزيادة الشرف، وهو ما ينعكس على مكانة هذا البيت في قلوب المسلمين. واستشهد بلسان العرب الذين يقولون عن الشخص رفيع المنزلة إنه عالي الكعب، مما يشير إلى أن تسمية الكعبة بحد ذاتها هي إشارة صريحة إلى علو شأنها وشرفها الذي لا يدانيه شرف، ليكون هذا البيت رمزاً للهداية ومنارة ترشد البشرية إلى طريق الحق والتوحيد، وتعلمهم آداب الدعاء وكيفية التوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى في أبهى صور الخضوع والعبودية، مستدلاً بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة.

وفي تحليل عميق لمعاني الأسماء، أشار الدكتور علي جمعة إلى الفرق والدلالات بين مسمى بكة ومكة. فبكة في أحد تأويلاتها تعني موضع البكاء والإنابة، حيث تتحول الساحة إلى ملتقى للقلوب التي تبكي توبة ورجوعاً إلى الله، فالندم والعودة هما الركيزتان الأساسيتان للتوبة النصوح. أما مكة، فقد ورد في معناها أنها تمك الذنوب مكاً، أي أنها تمحو أثر الخطايا وتزيلها تماماً من صحيفة العبد، مما يجعل الحاج يخرج من هذه البقاع الطاهرة كأنه ولد من جديد، بقلب نقي وروح صافية.

وشدد جمعة على ضرورة أن يحافظ الإنسان على هذه الحالة من النقاء بعد رحلة الحج، وألا يسمح للغفلة أو المعاصي أن تلوث تلك الفرحة الإيمانية الجديدة التي اكتسبها في رحابه، ليكون الحج نقطة تحول جذرية في حياة المسلم نحو الأفضل. كما تطرق فضيلته إلى وصف البيت بأنه البيت العتيق، مبيناً أن كلمة عتيق في اللغة العربية تأتي على وزن فعيل، وهي تحمل دلالتين؛ الأولى أنه معتق لمن قصده بصدق وإخلاص، فيتحرر من قيود الدنيا وأغلال الذنوب.

والثانية أنه معتق بمعنى أنه مصان ومحمي من أن يتسلط عليه أحد أو ينال من حرمته. واستحضر في هذا السياق قصة أبرهة الأشرم الذي حاول هدم الكعبة، فكانت النتيجة أن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لتكون هذه الحادثة سنة إلهية قائمة عبر العصور، مفادها أن كل من يتطاول على البيت الحرام سيلقى مصيراً مأساوياً.

وقارن بين ما تعرضت له بعض الأماكن المقدسة الأخرى من هدم وتخريب عبر التاريخ، وبين البيت الحرام الذي حفظ الله حرمته وصان مكانته، لتبقى مكة المكرمة أم القرى وموطن التعظيم والإجلال الدائم. وفي ختام حديثه، نوه الدكتور علي جمعة إلى الآيات الحسية التي يشهدها الملايين في مكة، ومن أبرزها ظاهرة رمي الجمار، حيث يلقي الملايين من الحجاج الحصى عبر القرون، ومع ذلك لا يظهر لهذا الحصى أثر تراكمي ملموس يغلق المكان، متسائلاً عن كيفية طي هذه الآثار، ومعتبراً إياها معجزة بصرية يراها الناس.

ومع ذلك، أكد أن الهدف الأسمى ليس الوقوف عند هذه المعجزات الحسية فحسب، بل الانتقال منها إلى أنوار الهداية واستشفاف أسرار الأدب مع الله عز وجل. إن الغاية الحقيقية من تعظيم شعائر بيت الله هي معرفة قدر هذا المكان الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً وهدى، ليكون الحج رحلة روحية تهدف إلى تهذيب النفس وتعميق الصلة بالخالق بعيداً عن المظاهر المادية الصرفة





الكعبة المشرفة مكة المكرمة علي جمعة مناسك الحج التوبة والإنابة

