دلتا للطباعة والتغليف تحقق نموًا قياسيًا في الأرباح خلال 2026

شركة دلتا للطباعة والتغليف سجلت ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 137.1% خلال تسعة أشهر من 2026 مع وصول الإيرادات إلى 822.9 مليون جنيه.

أعلنت شركة دلتا للطباعة والتغليف عن نتائج مالية استثنائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت ارتفاعًا كبيرًا في صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد وصل صافي الربح إلى 147.61 مليون جنيه مصري، مما يعكس أداءً قوياً للنشاط التجاري للشركة في ظل ظروف السوق الحالية.

تفاصيل النمو المالي وقطاع التغليف

في بيان رسمي وجهته الشركة إلى البورصة المصرية، كشفت دلتا للطباعة والتغليف عن تحقيقها لنمو ملحوظ في الأرباح الصافية بلغت نسبته 137.1% على أساس سنوي. هذا الارتفاع الكبير في الأرباح يعكس كفاءة الشركة في إدارة تكاليفها وزيادة هامش الربح خلال فترة التشغيل المكثفة التي امتدت من بداية العام حتى سبتمبر 2026.

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وقد بلغ حجم صافي الأرباح التي حققتها شركة دلتا للطباعة والتغليف 147.61 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026. هذا الرقم يمثل طفرة مقارنة بـ 62.25 مليون جنيه التي سجلتها الشركة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، مما يضعها في موقع متقدم بين الشركات العاملة في قطاع التغليف والطباعة في السوق المصرية.

تطور المبيعات والإيرادات الشهرية

شهدت مبيعات شركة دلتا للطباعة والتغليف ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصلت إلى 822.9 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. هذه الزيادة الكبيرة في المبيعات جاءت مقارنة بنحو 605.96 مليون جنيه التي تم تحقيقها خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مما يدل على توسع في قاعدة العملاء أو زيادة في الطلب على منتجات التغليف.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد سجلت بالفعل نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام، حيث بلغت الأرباح الصافية 83.69 مليون جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026. وفي المقابل، كانت الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 قد بلغت 41.19 مليون جنيه، مما يؤكد استمرارية اتجاه النمو الإيجابي على مدار العام.

كما سجلت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026 نحو 502.13 مليون جنيه. وتأتي هذه الأرقام متجاوزة الإيرادات المسجلة خلال النصف المقارن من عام 2025 والتي وصلت إلى 407.47 مليون جنيه، مما يعزز الثقة في قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية ومستدامة.

آفاق القطاع واستجابة المستثمرين

تعكس هذه الأرقام القوية أداء قطاع التغليف والطباعة في مصر، حيث تسعى الشركات لزيادة قدرتها التنافسية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية. شركة دلتا للطباعة والتغليف تستفيد من هذا الاتجاه الإيجابي لتعزيز موقعها السوقی وتوسيع عملياتها في الفترة القادمة.

تعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي لصحة الشركة المالية وقدرتها على توليد القيمة للمساهمين. يستمر المستثمرون في متابعة أداء شركة دلتا للطباعة والتغليف عن كثب، خاصة مع توقعات استمرار هذا الزخم في النصف الثاني من عام 2026.

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تهدف الإدارة إلى الحفاظ على هذا النسق من النمو من خلال استراتيجيات تسويقية فعالة وتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات السوق. تظل شركة دلتا للطباعة والتغليف ضمن الشركات الرائدة التي تقدم نتائج مالية مغرية تلبي تطلعات المستثمرين في البورصة المصرية.

بشكل عام، يمثل هذا الأداء المالي القوي خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية طويلة المدى. يفتح هذا النجاح آفاقاً جديدة للتوسع والاستثمار في البنية التحتية للشركة، مما يعزز من مكانتها كجهة رائدة في مجال الطباعة والتغليف في المنطقة.