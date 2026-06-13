دليلك الشامل لبدائل الثانوية العامة 2026 في مصر

تستعد مديريات التربية والتعليم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026، ومعها تزداد أهمية معرفة بدائل الثانوية العامة المتاحة، والتي تقدم فرصًا تعليمية ومهنية متميزة.

مع اقتراب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2026، يزداد البحث بين الطلاب وأولياء الأمور عن أفضل بدائل الثانوية العامة التي توفر فرصًا تعليم ية ومهنية متميزة.

لم يعد الالتحاق بالثانوية العامة هو الخيار الوحيد، بل أصبحت هناك العديد من المدارس البديلة التي تقدم تعليمًا فنيًا وتطبيقيًا عالي الجودة، مع ضمان فرص عمل مستقرة بعد التخرج. في هذا التقرير، نستعرض أبرز هذه البدائل المتاحة في جميع محافظات مصر. تتصدر مدارس التكنولوجيا التطبيقية قائمة البدائل، حيث تشمل شراكات دولية مع كبرى الشركات مثل WE وغبور والسويدي وفولكس فاجن. تتميز هذه المدارس بتوفير تدريبات عملية خلال الدراسة بمكافآت مالية شهرية، بالإضافة إلى التعيين الفوري بعد التخرج برواتب مجزية.

كما تؤهل الخريجين للالتحاق بالجامعات التكنولوجية. ومن بين البدائل المتميزة أيضًا مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التي تستهدف الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات، وتتطلب شروطًا خاصة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مدارس متخصصة مثل مدارس البترول التي توفر فرص عمل في حقول الغاز والبترول والملاحة البحرية، ومدارس الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية التي تركز على الإلكترونيات والميكانيكا والحاسبات.

لا تقتصر البدائل على ذلك، بل تشمل مدارس مياه الشرب والصرف الصحي التي تضمن تعيينًا حكوميًا فوريًا في الشركة القابضة، ومدارس الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تفتح أبواب العمل في السكك الحديدية والمترو. كما توجد مدارس متخصصة مثل مدارس الذهب والمجوهرات التي تؤهل للعمل في صناعة الحلي، ومدارس الترسانة البحرية في الإسكندرية لصيانة السفن. وتنتشر مدارس التعليم والتدريب المزدوج في معظم المحافظات، وتجمع بين الدراسة النظرية والعملية في المصانع.

ويُذكر أن التقديم لهذه المدارس يتم إلكترونيًا عبر رابط توفره وزارة التربية والتعليم، ويبدأ في يوليو المقبل. مع هذه الخيارات المتنوعة، أصبح لدى الطلاب فرصة لاختيار مسار تعليمي يناسب طموحاتهم ويؤمن مستقبلهم المهني





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