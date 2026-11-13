دليل تقديم طلب عداد الكهرباء الكودي 2026 والمخالفات المرتبطة به

دليل شامل لخطوات التسجيل الإلكتروني لعداد الكهرباء الكودي 2026، الأوراق المطلوبة، وآلية تحويل العداد إلى نظام قانوني مع التنبيه على المخاطر القانونية.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة التقديم على عداد كهرباء كودي 2026، خاصة مع إتاحة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إمكانية تقديم طلبات تركيب العدادات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه في البداية إلى مقر شركة توزيع الكهرباء. يسهل هذا النظام الجديد على المواطنين تسجيل البيانات الشخصية وبيانات الوحدة السكنية وإرفاق المستندات المطلوبة عبر الإنترنت.

ولا تقتصر خطوات الحصول على العداد الكودي على تقديم الطلب فقط، إذ يمر الإجراء بعدة مراحل تشمل مراجعة البيانات والمستندات من قبل الجهات المختصة. تشمل هذه المراحل أيضًا إجراء المعاينة الفنية للعقار أو الوحدة، ثم استكمال إجراءات سداد المقايسة ورسوم التركيب التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة، مما يضمن دقة البيانات وتوافقها مع المعايير الأمنية.

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كيفية تقديم طلب تركيب عداد كودي

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين إمكانية تقديم طلب تركيب عداد كودي عبر الإنترنت، من خلال مجموعة من الخطوات التي تبدأ بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق على النظام. يعتبر تسجيل الدخول الخطوة الأولى والأساسية لضمان متابعة الطلب بدقة.

بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يختار المستخدم خدمة "طلب تركيب عداد كودي" من قائمة الخدمات المتاحة. يتطلب هذا الخيار إدخال بيانات دقيقة وشاملة لضمان سرعة المعالجة، حيث يجب تسجيل عنوان الوحدة المطلوب تركيب العداد بها بصورة تفصيلية، مع تحديد المحافظة والمنطقة والعنوان بدقة لتجنب أي لبس في موقع العقار.

تأتي مرحلة مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب كخطوة حاسمة لتجنب رفض الطلب أو تأخير معالجته. بعد إرسال الطلب بنجاح، يمكن لمقدم الخدمة متابعة مراحله المختلفة باستخدام رقم التسجيل، لحين تحديد موعد المعاينة الفنية للعقار أو الوحدة السكنية.

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تستكمل الإجراءات النهائية باستكمال سداد المقايسة ورسوم التركيب وفقًا لما تحدده شركة توزيع الكهرباء المختصة، وتكتمل عملية التركيب بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة بشكل كامل. هذه العملية منظمة لضمان شفافية الخدمة ودقة التحصيل المالي.

المستندات المطلوبة لإتمام الإجراءات

يتطلب تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي تجهيز مجموعة من المستندات التي تساعد شركة توزيع الكهرباء على مراجعة بيانات مقدم الطلب والتحقق من المعلومات الخاصة بالعقار أو الوحدة المطلوب توصيل الكهرباء إليها. وجود هذه المستندات بشكل صحيح وواضح هو شرط أساسي لاستكمال ملف الطلب.

من أبرز المستندات المطلوبة صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، من الوجهين الأمامي والخلفي، أو صورة من جواز السفر في حال عدم وجود بطاقة هوية. يجب أن تكون الصورة واضحة وقابلة للقراءة لضمان سرعة التحقق من هوية مقدم الطلب دون أي عوائق تقنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الملف صورة من عقد الملكية أو الإيجار، أو أي مستند آخر يثبت حيازة الوحدة، وفقًا لكل حالة قانونية. يجب أيضًا توفير بيانات العنوان بصورة تفصيلية، مع تحديد موقع الوحدة على الخريطة الإلكترونية في الحالات التي تتطلب ذلك، لتسهيل عمل فرق المعاينة الفنية.

تختلف بعض المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الوحدة السكنية وحالتها، إذ قد تحتاج بعض الطلبات إلى أوراق إضافية وفقًا لما تطلبه شركة توزيع الكهرباء المختصة خلال مراجعة البيانات أو إجراء المعاينة الفنية. من الضروري التأكد من وضوح صور المستندات وتطابق البيانات المسجلة في الطلب مع المعلومات الواردة في الوثائق المقدمة.

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الفرق بين العداد الكودي والقانوني

يرتبط تركيب عداد الكهرباء الكودي بمجموعة من الضوابط التي تميزه عن العداد القانوني التقليدي، سواء من حيث طريقة التسجيل أو نظام المحاسبة والاستخدام. يُخصص للعداد الكودي رقم بدلًا من تسجيله باسم مالك الوحدة، كما يعمل بنظام الدفع المسبق، إذ يقوم صاحب الوحدة بشحن رصيد الكهرباء قبل الاستهلاك، ثم تُخصم قيمة الاستهلاك من الرصيد المتاح وفقًا لكمية الكهرباء المستخدمة.

لا يعتبر تركيب العداد الكودي دليلًا على سلامة الموقف القانوني للوحدة، وهو فارق جوهري عن العداد القانوني. كما تشمل ضوابط المحاسبة تطبيق تعريفة موحدة على الوحدات التي لم تُستكمل إجراءات التصالح الخاصة بها، اعتبارًا من أول كيلووات من استهلاك الكهرباء، دون تطبيق نظام شرائح الاستهلاك المعتاد المعتمد في العدادات التقليدية.

وبالتالي، يجب التفرقة بين تركيب عداد الكهرباء الكودي وتقنين الوضع القانوني للعقار، فالحصول على العداد لا يعني تسوية مخالفات البناء أو إثبات الملكية. يظل استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة أمرًا مستقلًا وفقًا لحالة كل وحدة، ولا يغني العداد الكودي عن ضرورة استخراج التراخيص اللازمة أو التصالح في المخالفات البنائية.

آلية تحويل العداد إلى نظام قانوني

يمكن تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع الوحدة السكنية، والحصول على المستندات المطلوبة للتصالح أو الترخيص وإدخال المرافق، وفقًا للحالة القانونية للعقار. هذه الخطوة تتطلب من المالك الذهاب إلى الجهات المختصة لإتمام الجانب القانوني قبل طلب التحويل من شركة الكهرباء.

تشمل المستندات المطلوبة في هذا الشأن نموذج التصالح رقم 8 أو شهادة إدخال المرافق، بحسب الإجراءات المطبقة على الوحدة. بعد استكمال هذه الأوراق، يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لتغيير صفة التعاقد وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مسجل باسمه.

يرتبط التحويل باستيفاء المستندات القانونية المطلوبة وتسوية وضع الوحدة وفقًا للإجراءات المقررة، ثم استكمال تغيير بيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء المختصة. لا يتم التحويل بمجرد تقديم طلب تغيير العداد، بل بعد إتمام كافة الشروط التي تثبت ملكية العقار أو حيازته بشكل قانوني تام.