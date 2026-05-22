دليل الأدعية المستجابة في اليوم السادس من ذي الحجة 2026

تعرف على مجموعة من أفضل الأدعية المأثورة والمستحبة في اليوم السادس من شهر ذي الحجة، والتي تشمل طلب الرزق والمغفرة وتفريج الهموم في هذه الأيام المباركة.

تطل علينا نفحات اليوم السادس من شهر ذي الحجة لعام 2026، حاملة معها آفاقاً واسعة من الإيمان والرجاء، حيث يتسابق المسلمون في كل بقاع الأرض إلى نيل رضا الله عز وجل من خلال الإكثار من الذكر والدعاء والعمل الصالح.

إن هذه الأيام المباركة التي أقسم الله بها في كتابه الكريم في قوله تعالى 'والفجر وليالٍ عشر' تمثل فرصة ذهبية لكل مؤمن يسعى لتطهير نفسه من الخطايا والتقرب من خالقه. وفي هذا اليوم السادس، يزداد الشوق والحرص على التضرع بالدعاء، خاصة تلك الأدعية التي تفتح أبواب الرزق وتجلب السكينة إلى القلوب المتعبة، حيث يدرك المسلم أن هذه الساعات هي من أثمن أوقات الاستجابة، مما يدفع الكثيرين للبحث عن أفضل الصيغ التي يمكن من خلالها مناجاة الرب جل وعلا، طلباً للعون والتوفيق في شؤون الدنيا والآخرة.

وفيما يخص أدعية الرزق والمغفرة في هذا اليوم المبارك، فإن المؤمن يتوجه إلى ربه بقلب خاشع، سائلاً إياه أن يمنحه من واسع فضله وكرمه. ومن أجمل ما يمكن التضرع به هو طلب الحسنة في الدارين والوقاية من عذاب النار، مع الاعتراف بالتقصير والظلم للنفس، فالإنسان بطبعه خطاء وخير الخطائين التوابون. لذا فإن تكرار دعاء 'اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت' يفتح أبواب الرحمة الإلهية ويمهد الطريق لتوبة نصوح لا رجعة فيها.

كما يحرص المسلمون في هذا اليوم على طلب الستر والعافية، سائلين الله ألا تطوى صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد محت السيئات وسترت العورات وفرجت الهموم، وأن يجعل الله من أيام ذي الحجة هذه فاتحة خير ونصر وعز وفلاح لجميع المسلمين في كل مكان، مع التركيز على توحيد الله وتعظيمه عبر التسبيح والتهليل الذي يملأ الكون طمأنينة ويقين. أما عن أدعية الفرج القريب وتفريج الكروب، فإن اليوم السادس من ذي الحجة يعد محطة للتأمل والرجاء في رحمة الله التي وسعت كل شيء.

يتضرع العباد بطلب الهداية والتقى والعفاف والغنى، وسؤال الله أن يصرف قلوبهم نحو طاعته دائماً وأبداً. وتأتي الاستعاذة من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء كدرع واقٍ للمؤمن في مواجهة تحديات الحياة. إن المناجاة في هذه الساعات تشمل طلب العافية في الدين والدنيا والأهل والمال، مع التأكيد على تسليم الأمر كله لله والتوكل عليه وحده. كما يمتد الدعاء ليشمل المرضى بالشفاء، والمبتلين بالعافية، والضالين بالهداية، والغائبين بالعودة، والمظلومين بالنصر.

إنها حالة من التكافل الروحي حيث يدعو المسلم لأخيه بظهر الغيب، طامعاً في أن يجعل الله أعمالهم صالحة وخالصة لوجهه الكريم، وأن يستجيب دعواتهم ويحقق آمالهم ورجاءهم في حياة ملؤها السعادة والرضا والقناعة، بعيداً عن العجز والكسل والبخل. وفي ختام هذه المناجاة الإيمانية، يبقى الأمل معلقاً برحمة الله التي لا تنضب، حيث يستودع المؤمن دينه وأمانته وقلبه وبدنه وخواتيم عمله عند من لا تضيع عنده الودائع.

إن التمسك بهذه الأدعية في اليوم السادس من ذي الحجة ليس مجرد كلمات تتردد، بل هو منهج حياة يعكس التسليم المطلق للخالق والاعتراف بضعف البشر أمام قدرة الله وعظمته. ومن هنا، فإن الإكثار من قول 'حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم' يمنح النفس قوة وثباتاً، ويجعل العبد في معية الله وحفظه.

نسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الأيام المباركة سبباً في غفران الذنوب ورفع الدرجات وتحقيق الأمنيات التي طال انتظارها، وأن يكتب لنا ولكم ولأحبتنا الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ويعيذنا من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، يا رب العالمين





