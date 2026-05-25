دليل شامل لأداء مناسك الحج بالترتيب وأنواع النِّسك

شرح مفصل لمراحل الحج من يوم التروية إلى طواف الوداع، مع توضيح الأنواع الثلاثة للنِّسك (الإفراد، القران، التمتع) وأدق تفاصيل الإحرام، الطواف، الوقوف بعرفة، ورمي الجمرات.

تبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحج ة بالقيام بأعمال يوم التروية، وهو استعداد للوقوف بعرفة في اليوم التاسع. هناك ثلاثة أنواع رئيسية للحنك يمكن للمسلم اختيار أحدها بحسب نيته وظروفه: حج الإفراد، حيث يقتصر النوايا على أداء فريضة الحج فقط؛ حج القران، الذي يجمع بين الحج والعمرة في عبادة واحدة بحيث يحرِّم المتقرب للبيت مسبقًا أو يدمج العمرة داخل الحج ؛ وحج التمتع، الذي يشتمل على أداء العمرة في أحد أيام الأشهر الحرم ثم يعمد إلى إحرام النِّسك في اليوم الثامن من ذي الحج ة من مكة، وهو الأنسب والأكثر تفضيلاً لدى الفقهاء.

بعد اختيار نوع النِّسك، يبدأ الحاج بالميقات حيث يزيل الثياب ويتوضأ من الجنابة إذا تيسر له، ثم يطيب بعبق العود أو غيره دون طغيان على ثياب الإحرام. يلبس الإزار والرداء ويغلف الرداء على الكتف الأيمن، ولا يُظهر هذا الكتف إلا عند الطواف. في حالة النساء، تكون الإحرام بملابس عادية خالية من الزينة ولا تشترط لونًا معينًا. ثم يصلي الحاج الصلوات المكتوبة، ويتبعها ركعتين سنة الإحرام إن أمكن.

بعد ذلك ينطق بالنية المناسبة حسب نوع النِّسك المختار: "لبيك عمرة" للعمرة فقط، أو "لبيك حجًا" للإفراد، أو "لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج" للتمتع، أو "لبيك عمرة وحجًا" للقرن. يبدأ الحاج الآن بالتلبية "لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك…" بصوت مرتفع للرجال وسرًا للنساء، ولا يُشترط التلبية الجماعية؛ فكل معتمر يكررها منفردًا حتى يصل إلى المسجد الحرام.

عند الوصول، يتجه إلى الحجر الأسود لأداء الطواف، يبدأ من الحجر بلمسه بيد اليمنى ثم قبوله، ويُستحب أن يعدد "الله أكبر" عند كل دورة حول الحجر. يتم الطواف سبع أشواط، مع السرعة في الأشواط الثلاثة الأولى ثم المشي بتمهل في الأربعة المتبقية. بعد إكمال الطواف يتوقف عند مقام إبراهيم ليصلي ركعتين، يقرأ فيها ما يشاء من سور القرآن، ثم يتوجه إلى ماء زمزم للشرب والشكر.

من ثم ينتقل إلى الوقوف بعرفة في اليوم التاسع، وهو الركن الأساسي في الحج، ثم يمر بالحرم المكي لتقضي فيه ما تبقى من مناسك النحر ورمي الجمرات. في الختام، تُختتم الحج بالتشهد في منى وأداء طواف الوداع قبل مغادرة مكة. يمكن للحاج أن يوكل أحدًا من ذويه لتأدية بعض المناسك كرمية الجمرات إذا تعذر عليه ذلك، ولكن يجب أن يكون الوكيل موثوقًا ويؤدي الواجب وفق الشروط الشرعية





الحج مناسك الحج أنواع النسك الإحرام الطواف

