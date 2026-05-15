دليل فضائل ومواعيد العشر الأوائل من ذي الحجة 1447 هجرياً

تقرير مفصل يتناول المواعيد الفلكية والشرعية لبداية شهر ذي الحجة 1447هـ، وموعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2026، مع شرح وافٍ للأعمال المستحبة والفضائل الدينية لهذه الأيام المباركة.

يترقب ملايين المسلمين في كافة بقاع الأرض بشوق وإيمان كبيرين إطلالة شهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجرياً، هذا الشهر الذي يمثل ذروة التقويم الهجري ويحمل في طياته نفحات ربانية عظيمة ومناسبات دينية جليلة تهتز لها القلوب طمأنينة وإخباتاً.

إن هذه الأيام المباركة ليست مجرد أيام عادية في التقويم، بل هي محطات روحية فارقة يتسابق فيها المؤمنون نحو مرضاة الله عز وجل، حيث تتجلى في هذه الفترة أسمى معاني التضحية والعبادة من خلال أداء فريضة الحج والوقوف بصعيد عرفات الطاهر. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بالليالي العشر في كتابه الكريم، وهو ما يشير إلى المكانة الرفيعة والقدر العظيم لهذه الليالي التي ذهب جمهور من العلماء إلى أنها ليالي ذي الحجة، مما يجعلها فرصة ذهبية لكل مسلم يسعى لتجديد صلته بخالقه وتطهير نفسه من الخطايا والذنوب عبر الإكثار من الطاعات والتقرب إلى الله بالصالحات.

وفيما يتعلق بالجانب الفلكي والرصد الشرعي، فإن الأنظار تتجه صوب المملكة العربية السعودية ودار الإفتاء المصرية لتحديد الغرة الفعلية للشهر المبارك. وبناءً على الحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة يوم الإثنين الموافق الثامن عشر من مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلادية، وتستمر هذه الفترة المباركة حتى يوم الأربعاء السابع والعشرين من مايو.

ومن المنتظر أن يوافق يوم عرفة، وهو يوم المغفرة الأكبر، يوم الثلاثاء السادس والعشرين من مايو، بينما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء السابع والعشرين من مايو. وتعمل الجهات المختصة في السعودية على استطلاع هلال الشهر مساء السبت، كما تستعد دار الإفتاء المصرية لإعلان الرؤية الشرعية عقب صلاة المغرب مباشرة يوم الأحد السابع عشر من مايو، لضمان دقة المواعيد وتوحيد الشعائر الدينية في مصر والعالم الإسلامي، مؤكدة أن الرؤية الشرعية هي الفيصل في تحديد بداية الشهر وموعد عيد الأضحى.

أما عن الفضائل التي تميز هذه الأيام، فإن العشر الأوائل من ذي الحجة تعد من أفضل أيام السنة على الإطلاق، حيث يضاعف الله فيها الأجر والثواب. وقد حث العلماء والمفتون، ومن بينهم أمين الفتوى، المسلمين على اغتنام كل لحظة في هذه العشر، موضحين أن أفضل الأعمال هي تلك التي تجمع بين عبادة القلب وعمل الجوارح. ومن أبرز هذه الأعمال المستحبة الإكثار من ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، وجعل هذه الأذكار تملأ البيوت والمساجد والأسواق، لتعميم أجواء الإيمان.

كما يبرز صيام يوم عرفة كأحد أهم السنن المؤكدة التي تكفر ذنوب السنة الماضية والقادمة. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي شعيرة ذبح الأضحية كرمز للتضحية والتقرب إلى الله، وهي سنة تعزز قيم التكافل الاجتماعي من خلال توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، مما ينشر المحبة والتراحم بين أفراد المجتمع المسلم. وبالتوازي مع هذه الاستعدادات الروحية، شهدت المنابر الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الحرام، خطباً مؤثرة ركزت على قيمة الوقت وأهمية استغلال الفرص قبل فوات الأوان.

فقد أكد خطيب المسجد الحرام في كلماته أن العمر ينقص والفرص تتناقص، داعياً المؤمنين إلى اغتنام هذه العشر بجد واجتهاد في العبادة. ولم تقتصر التوجيهات على الجانب التعبدي الصرف، بل امتدت لتشمل الجوانب السلوكية والحضارية، حيث حددت وزارة الأوقاف موضوعات لخطب الجمعة تربط بين الإيمان والعناية بالنظافة، مؤكدة أن نظافة المكان والمظهر هي جزء لا يتجزأ من الإيمان وجزء من تعظيم شعائر الله في هذه الأيام المباركة.

إن هذا التكامل بين العبادة الروحية والسلوك الحضاري هو ما يطمح إليه المسلم في هذه الرحلة الإيمانية، ليعود من هذه الأيام بقلب نقي ونفس مطمئنة وعزيمة صادقة على الاستمرار في طريق الصلاح والفلاح





