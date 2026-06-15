دليل صيام يوم عاشوراء 1448 هـ: الأحكام الشرعية والمواعيد والفضائل

تقرير مفصل يتناول حكم صيام يوم عاشوراء لعام 1448 هـ وفقاً لدار الإفتاء، مع توضيح مراتب الصيام، والقصة التاريخية لهذا اليوم، والمواعيد الفلكية المتوقعة لعام 2026.

مع إشراقة العام الهجري الجديد 1448، يتأهب المسلمون في شتى بقاع الأرض لاستقبال شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم التي لها مكانة عظيمة في الإسلام.

ومع بداية هذا الشهر الفضيل، يبرز يوم عاشوراء كواحد من أهم الأيام التي يحرص المؤمنون على اغتنام فضائلها، حيث يستحب صيام هذا اليوم لما ورد في السنة النبوية من أحاديث صحيحة تؤكد أن صيامه يكون سبباً في تكفير ذنوب السنة التي قبله. إن هذا اليوم يمثل فرصة روحية للتوبة والرجوع إلى الله، وتجديد العهد معه من خلال العبادة والتقرب إليه بالصيام والذكر، مما يمنح النفس طمأنينة وسكينة في بداية العام الجديد.

إن السعي نحو تكفير الخطايا يمثل دافعاً قوياً للمؤمنين للالتزام بهذه السنة النبوية الشريفة التي تفتح أبواب الرحمة والمغفرة. وفيما يتعلق بالأحكام الفقهية المرتبطة بهذا اليوم، فقد قدمت دار الإفتاء المصرية توضيحات هامة تجيب على التساؤلات الشائعة حول كيفية الصيام. فقد أكدت الدار أن صيام يوم عاشوراء أمر مستحب شرعاً، وبينت أن هناك مراتب لهذا الصيام تتفاوت في الأفضلية.

المرتبة الأكمل والأتم هي صيام ثلاثة أيام متتالية، وهي التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وذلك اقتداءً بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة أهل الكتاب. ومع ذلك، فقد أشارت الفتوى إلى أنه يجوز للمسلم صيام يوم عاشوراء منفرداً دون صيام يوم تاسوعاء الذي يسبقه، وأن هذا الفعل جائز شرعاً ولا يترتب عليه أي كراهة أو إثم، بل ينال الصائم أجر الصيام بإذن الله.

هذا التيسير يفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في هذه العبادة وفقاً لقدراتهم وظروفهم الصحية والعملية. أما عن الجذور التاريخية والشرعية لصيام عاشوراء، فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وعندما سأل عن السبب أخبروه أنه يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه.

وهذا يدل على الرابطة الإيمانية القوية بين الأنبياء وعلى أن هذا اليوم هو يوم نصر للحق على الباطل. لذا فإن صيام عاشوراء ليس مجرد طقس ديني، بل هو إحياء لذكرى النجاة والتوكل على الله، واتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تكريم الأنبياء والاعتراف بفضل الله على عباده الصالحين. وبالنظر إلى المواعيد المتوقعة ليوم عاشوراء لعام 1448 هجرياً والذي يوافق عام 2026 ميلادياً، فإن الحسابات الفلكية الأولية تشير إلى احتمالات محددة تعتمد على رؤية هلال شهر المحرم.

فإذا ثبتت الرؤية وكان أول أيام الشهر هو الثلاثاء الموافق 16 يونيو، فإن يوم عاشوراء سيكون يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026. أما في حال لم تثبت الرؤية وكان شهر ذو الحجة مكتملاً، فإن غرة المحرم ستكون يوم الأربعاء 17 يونيو، وبالتالي يحل يوم عاشوراء يوم الجمعة الموافق 26 يونيو. وتظل الكلمة الفصل في ذلك لدار الإفتاء المصرية واللجان الشرعية المختصة التي تعلن الموعد الرسمي بعد استطلاع الهلال، مما يتطلب من المسلمين متابعة البيانات الرسمية لضمان صيام اليوم الصحيح.

وإلى جانب الصيام، يستحب للمؤمن في هذا اليوم الإكثار من الأعمال الصالحة التي ترفع الدرجات وتزيد الحسنات، مثل المداومة على ذكر الله، وتلاوة القرآن الكريم، وصلة الأرحام، والإنفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء والمساكين. كما يسن ترديد الأدعية المأثورة التي تطلب من الله الهداية والمغفرة، ومنها الدعاء بأن يجعل الله القرآن ربيع القلب ونور الصدر وجلاء الحزن وذهاب الهم، والاعتراف بأن العبد بين يدي خالقه خاضعاً لقضائه وقدره.

إن الجمع بين الصيام والصدقة والدعاء يجعل من يوم عاشوراء محطة إيمانية متكاملة تساهم في تهذيب الروح وتطهير القلب، وتجعل المسلم يبدأ عامه الهجري الجديد بنفحة من الإيمان والأمل في رحمة الله الواسعة التي تسع كل شيء





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