دليل رأس السنة الهجرية 1448: المواعيد، الإجازات الرسمية، والأحكام الشرعية

تفاصيل شاملة حول موعد رأس السنة الهجرية 1448، وتوقعات الإجازات الرسمية في مصر، وفتاوى دار الإفتاء بشأن صيام شهر محرم والتهنئة بالعيد الهجري.

مع اقتراب نهاية العام الهجري الحالي، تتجه أنظار الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي نحو استطلاع هلال شهر محرم الحرام، وذلك لتحديد بداية رأس السنة الهجرية الجديدة 1448.

وفي هذا السياق، تزداد عمليات البحث والاستفسارات حول الموعد الدقيق لبداية العام الجديد، وهو ما يدفع المؤسسات الدينية والرسمية لتوضيح الآليات المتبعة في تحديد هذه المواعيد. وبناءً على التوقعات الفلكية والإجراءات المتبعة، من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر محرم في يوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة، والذي يوافق يوم الثلاثاء السادس عشر من يونيو لعام 2026 ميلادية.

ومن المتوقع أن يكون غرة شهر محرم، وهو اليوم الأول من رأس السنة الهجرية 1448، يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من يونيو، وهو اليوم الذي يمثل نقطة انطلاق لعام هجري جديد يحمل معه آمالاً ودعوات بالخير واليمن والبركات لجميع الشعوب المسلمة. أما فيما يتعلق بالجانب الإداري والعمالي، فإن رأس السنة الهجرية تعد مناسبة دينية واجتماعية هامة، لذا فهي تعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في مؤسسات الدولة بمختلف قطاعاتها، سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وينتظر الملايين من الموظفين والعمال صدور القرار الرسمي من رئاسة الجمهورية بشأن موعد الإجازة بدقة. ومن الملاحظ في السنوات الأخيرة وجود توجه لدى الحكومة لترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وذلك بهدف تجميع العطلات الرسمية مع عطلة نهاية الأسبوع.

وفي حال تم تطبيق هذا الإجراء على إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2026، فإن الترحيل من يوم الأربعاء إلى يوم الخميس سيتيح للعاملين فرصة الحصول على عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام، تبدأ من يوم الخميس (إجازة رأس السنة) مروراً بيوم الجمعة وصولاً إلى يوم السبت، وهي العطلات الأسبوعية الرسمية، مما يساهم في منح الموظفين فترة كافية للراحة والاستجمام وقضاء الوقت مع عائلاتهم. وعلى الصعيد الشرعي والديني، قدمت دار الإفتاء المصرية توضيحات هامة حول السلوكيات المستحبة في هذه المناسبة.

فقد أكدت الدار أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية هي أمر جائز شرعاً ولا يدخل في باب البدع، بل هي من قبيل العادات الاجتماعية الطيبة التي تعزز الروابط بين المسلمين وتدخل السرور على قلوبهم. كما أشارت دار الإفتاء إلى الفضل الكبير لصيام شهر الله المحرم، حيث يستحب للمسلم التطوع بصيام أول يوم من أيام هذا الشهر، بل والإكثار من الصيام طوال الشهر ككل.

واستندت الدار في ذلك إلى السنة النبوية المشرفة، حيث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 'أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل'. وهذا يؤكد المكانة الرفيعة لهذا الشهر في الإسلام كأحد الأشهر الحرم التي تعظم فيها الطاعات.

وفيما يخص التساؤلات التاريخية حول سبب اختيار شهر محرم بداية للتقويم الهجري رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة في شهر ربيع الأول، فقد أوضحت دار الإفتاء أن هذا الاختيار يعود إلى أن شهر محرم كان يمثل بداية العزم والقرار الفعلي بالهجرة، وهو الحدث المفصلي الذي تأسست عليه الدولة الإسلامية. وقد نقلت الدار عن الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري هذا التفسير، لتبين أن العبرة في التأريخ الهجري كانت بالنية والعزم على التغيير والانتقال نحو بناء مجتمع جديد قائم على العدل والتوحيد، وليس بمجرد وصول الجسد إلى المكان.

إن هذه الذكرى السنوية ليست مجرد تغيير في الأرقام والتواريخ، بل هي وقفة للتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، واستلهام الدروس والعبر في الصبر والتضحية من أجل المبادئ السامية، مما يجعل من رأس السنة الهجرية فرصة لتجديد الإيمان ومراجعة النفس والسعي نحو تحسين الأخلاق والعمل الصالح في العام الجديد





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رأس السنة الهجرية 1448 دار الإفتاء المصرية إجازة رسمية شهر محرم التقويم الهجري

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