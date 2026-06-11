دليل أسعار ومواصفات السيارات الجديدة موديل 2026 في السوق المصري

استعراض شامل ومفصل لأحدث موديلات السيارات لعام 2026 في مصر، يتضمن مواصفات وأسعار سيارات هيونداي، جيلي، جي أي سي، سوزوكى، وكاي ي اى5.

يشهد سوق ال سيارات المصري في الآونة الأخيرة حراكاً واسعاً مع طرح مجموعة متنوعة من الطرازات الجديدة موديل 2026، والتي تهدف الشركات من خلالها إلى تلبية تطلعات المستهلك المصري في اقتناء مركبات تعتمد على أحدث التقنيات العالمية وتواكب التطورات المتسارعة في صناعة ال سيارات .

يأتي هذا التدفق للموديلات الجديدة بعد فترة من التذبذب شهدها السوق، مما أدى إلى حالة من الاستقرار النسبي التي شجعت الوكلاء على طرح خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الشرائية، بدءاً من السيارات الاقتصادية وصولاً إلى السيارات ذات الأداء العالي والرفاهية المتقدمة. ومن أبرز هذه الطرازات التي بدأت في لفت الأنظار سيارات هيونداي إلنترا AD، وجي أي سي امباو، وجيلي امجراند، وكاي ي اى5، بالإضافة إلى سوزوكى سويفت ديزاير، حيث تقدم كل منها مزيجاً خاصاً من القوة والكفاءة.

بالحديث عن التفاصيل الفنية، تبرز سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 كخيار قوي في فئتها، حيث تعتمد على محرك تيربو بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل إلى 156 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مما يمنحها أداءً متوازناً على الطرقات. السيارة مزودة بخزان وقود سعة 48 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي يوفر سلاسة في القيادة.

وقد تم طرحها بثلاث فئات سعرية لتناسب ميزانيات مختلفة، حيث تبدأ الفئة الأولى من 799 ألف جنيه، بينما تصل الفئة الثانية إلى 869 ألف جنيه، وتأتي الفئة الثالثة والأعلى تجهيزاً بسعر 939 ألف جنيه. أما بالنسبة للباحثين عن الاقتصادية والبساطة، فإن سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 تظل خياراً مثالياً، إذ تأتي بمحرك سعة 1200 سي سي يولد قوة 80 حصاناً، وبسرعة قصوى تصل إلى 165 كم/ساعة، مع عزم دوران 111 نيوتن/متر وناقل حركة أوتوماتيكي، وتتوفر بفئة واحدة فقط بسعر 770 ألف جنيه.

وفيما يخص السيارات التي تجمع بين الأناقة والقيمة، تظهر جيلي امجراند موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي وقوة 120 حصاناً، وتتميز بكفاءة استهلاك الوقود حيث تستهلك حوالي 6.4 لتر لكل 100 كم، مع خزان وقود بسعة 50 لتر وعزم دوران 152 نيوتن/متر، وتتوفر بفئتين؛ الأولى بسعر 839 ألف جنيه والثانية بسعر 939 ألف جنيه. ولعشاق الأداء الرياضي، تقدم جي أي سي امباو موديل 2026 أداءً استثنائياً بفضل محرك التيربو سعة 1500 سي سي الذي ينتج 170 حصاناً وعزم دوران قوي يصل إلى 270 نيوتن/متر، مع خزان وقود 47 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي.

وتتدرج أسعارها من مليون و 75 ألف جنيه للفئة الأولى، وصولاً إلى مليون و 189 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و 295 ألف جنيه للفئة الثالثة. أما أيقونة الاعتمادية هيونداي إلنترا AD موديل 2026، فتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي يولد قوة 127 حصاناً وعزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتميز بقدرتها على التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.6 ثانية، وهي مزودة بخزان وقود سعة 50 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي.

وقد طرحت هيونداي هذه السيارة في أربع فئات متنوعة لتغطية نطاق واسع من الاحتياجات، حيث تبدأ الفئة الأولى بسعر 999 ألف جنيه، والفئة الثانية بمليون و 100 ألف جنيه، والفئة الثالثة بمليون و 115 ألف جنيه، وصولاً إلى الفئة الرابعة الأعلى سعراً بمليون و 215 ألف جنيه. إن هذا التنوع في الموديلات والأسعار يعكس رغبة الشركات في السيطرة على حصص سوقية أكبر في مصر من خلال تقديم حلول تنقل ذكية وعصرية تدمج بين القوة الميكانيكية والتوفير في استهلاك الطاقة





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