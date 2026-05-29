دليل ضوابط ومواعيد التحويلات المدرسية لعام 2026 من وزارة التربية والتعليم

تفاصيل شاملة حول مواعيد وإجراءات التحويل بين المدارس لمختلف المراحل التعليمية لعام 2026، وشروط التحويل بين المدارس الرسمية والخاصة واللغات.

أكدت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني في بيان رسمي وتفصيلي عن بدء فتح باب التحويلات بين المدارس لمختلف المراحل ال تعليم ية والنوعيات المختلفة ابتداء من مطلع شهر يوليو لعام 2026.

وأوضحت الوزارة أن المديريات والإدارات التعليمية في كافة المحافظات هي الجهات المنوط بها تولي عملية تحويل الطلاب في كل مرحلة تعليمية، مع ضرورة إعلان هذه المواعيد والضوابط داخل المدارس بطريقة واضحة تضمن وصول المعلومة لجميع أولياء الأمور. وقد حددت الوزارة الجدول الزمني لاستقبال الطلبات ليكون في الفترة الممتدة من 1 يوليو 2026 وحتى 15 أغسطس 2026، مشددة على أن هذه المواعيد نهائية لضمان تنظيم العملية التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تقديم طلبات التحويل مباشرة إلى المدارس المعنية بمختلف مراحلها ونوعياتها، وذلك باستخدام النموذج المعد خصيصاً لهذا الغرض. ويشترط لصحة الطلب لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة قانوناً، مع إرفاق كافة المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة لإتمام عملية التحويل.

ومن جانبها، تلتزم المدرسة بتسجيل كافة الطلبات الواردة إليها في سجل خاص مرقم بمسلسل، مع منح مقدم الطلب إيصال استلام مؤرخاً يتضمن بوضوح الأوراق التي تم تسليمها ورقم القيد في السجل الرسمي للمدرسة لضمان حقوق المتقدمين وتسهيل المتابعة. وبعد إغلاق باب تقديم الطلبات في الموعد المحدد، أكدت الوزارة أنه لن يتم قبول أي طلبات جديدة تحت أي ظرف.

وتقوم المدرسة بعد ذلك بتشكيل لجنة مختصة لفحص الطلبات المقدمة وترتيبها وفقاً لمعيار السن، حيث يتم ترتيب الطلاب من الأكبر سناً إلى الأصغر سناً، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتحويل. ويتم قبول الطلاب في حدود الكثافة الطلابية المسموح بها في كل فصل، ومن ثم تُرسل الكشوف النهائية إلى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة لاعتمادها رسمياً. ويتم الإعلان عن نتائج القبول عبر لوحات الإعلانات المخصصة في المدرسة خلال 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.

كما أشارت الوزارة إلى أن التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون الطالب مقيداً بالصف الأول الابتدائي وفقاً لصحيح القانون، بشرط سماح الكثافة الطلابية. وفيما يخص النزاعات القانونية، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، خاصة في حالات وجود نزاع بين الأب والأم حول مكان تحويل الطالب.

كما استثنت الوزارة بعض الحالات الإنسانية والطارئة من المواعيد المحددة للتحويل، مثل حالات وفاة ولي الأمر، أو النقل الإداري لولي الأمر من محافظة إلى أخرى، أو وقوع كارثة أسرية مفاجئة تستدعي نقل الطالب. أما بالنسبة للمدارس الرسمية للغات، فقد أوضحت الضوابط أنه يجوز للتلاميذ التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية في حال استيفاء شروط القبول وتوافر الكثافة.

كما يسمح بالتحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط السن بشرط سماح الكثافة، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 104 لسنة 2010. وفي حالة الرغبة في التحويل بين مدارس تدرس لغات أجنبية أولى مختلفة، يشترط عدم وجود مدارس تدرس نفس اللغة الأصلية للطالب، ويخضع الطالب هنا لامتحان مستوى تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة، مع الالتزام بضوابط القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.

وفي سياق متصل، يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بشرط أن يكون القيد قانونياً وصحيحاً، مع إجراء امتحان مستوى في المدرسة المنقول إليها والالتزام بقواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالمحافظة. كما سمحت الوزارة بتحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية الذين يدرسون العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى إلى المدارس الرسمية للغات في الصفوف المناظرة وفق تعليمات خاصة.

وأخيراً، حددت الوزارة حالات التحويل من المدارس الخاصة إلى الحكومية، والتي تشمل وفاة ولي الأمر، أو انتقال محل السكن أو العمل لولي الأمر إلى منطقة لا تتوفر بها مدارس خاصة، أو حدوث كارثة مالية للأسرة تعجزها عن سداد المصروفات بشرط إثبات ذلك بمستندات موثقة، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة الحاصلين على مجموع 90% فأكثر





