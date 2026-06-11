دليل صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 وطرق الاستعلام والشروط

تفاصيل موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 لـ 4.7 مليون أسرة، مع شرح خطوات الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو من عام 2026، وهو البرنامج الذي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الضعيفة.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات الصرف يوم 15 يونيو 2026، حيث سيستفيد من هذا الدعم نحو 4.7 مليون أسرة مصرية موزعة على مختلف المحافظات. وقد وفرت الوزارة عدة وسائل لتسهيل عملية استلام المبالغ المالية، حيث يمكن للمستفيدين الذين يحملون بطاقات ميزة التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، أو من خلال منافذ الصرف المعتمدة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل يسر وسهولة دون تكبد عناء الانتظار في طوابير طويلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. وفي سياق متصل، شهدت محركات البحث زيادة كبيرة في الاستفسارات حول كيفية التأكد من حالة المعاش وموعد الصرف الدقيق، مما دفع الوزارة إلى تفعيل البوابة الإلكترونية للاستعلام والشكاوى لتكون وسيلة تواصل مباشرة وسريعة بين المواطن والجهة الإدارية.

لكي يتمكن المستفيد من الاستعلام عن معاشه، يتعين عليه الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم التوجه إلى قسم برنامج تكافل وكرامة، وإدخال الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك بدقة، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام. ستظهر للمواطن حينها بيانات تفصيلية تشمل المحافظة التابع لها، والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، بالإضافة إلى الاسم الكامل ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.

والأهم من ذلك أن النظام سيوضح حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، وفي حالة التجميد أو الإيقاف، سيقوم الموقع بتوضيح السبب بدقة ليتسنى للمواطن التحرك لتصحيح الوضع أو تقديم تظلم. أما في حالة كون البطاقة سارية، فسيتم عرض المبلغ المستحق للصرف، مما يقلل من التكدس أمام المكاتب الاجتماعية.

أما فيما يخص الفئات المستحقة لهذا الدعم، فإن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الأسر التي تعاني من الفقر المدقع، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، وكبار السن الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين وليس لديهم دخل ثابت أو معاش تأميني. كما يشمل الدعم الأيتام والنساء المعيلات من الأرامل والمطلقات اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة أطفال، بالإضافة إلى أطفال المدارس المنتمين للأسر المستحقة لضمان استمراريتهم في التعليم.

وللراغبين في التقديم الجديد، حددت الوزارة مجموعة من المستندات الضرورية التي يجب توفيرها، ومنها صور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة الذين تخطوا سن الثامنة عشرة، وشهادات الميلاد المميكنة للأطفال، وقسيمة الزواج أو الطلاق، وبطاقة التموين إن وجدت، بالإضافة إلى شهادات القيد المدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة أو القيد الجامعي للطلاب. كما يجب تقديم ما يثبت الإعاقة أو المرض المزمن من خلال تقارير طبية معتمدة، وشهادة الوفاة للزوج أو الزوجة للأرامل، أو شهادة سجن في حال غياب الأب أو الأم.

وبالإضافة إلى هذه الأوراق، هناك شروط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص، وألا يمتلك المتقدم أي أرض زراعية أو سيارات أو عقارات مسجلة باسمه. كما تضع الوزارة شرطاً تعليمياً هاماً، وهو ضرورة انتظام الأطفال في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، وذلك لربط الدعم المادي بتحقيق هدف اجتماعي وهو مكافحة الأمية وتحسين المستوى التعليمي للأجيال القادمة.

إن هذا البرنامج المتكامل يهدف إلى خلق شبكة أمان اجتماعي تحمي المواطنين من تقلبات الظروف المعيشية وتضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات الدعم النقدي الاستعلام بالرقم القومي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تنتهي اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزةتنتهي اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة، والتي كانت قد انطلقت رسميا يوم الخميس 4 يونيو 2026.

Read more »

انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في 7 محافظات اليومساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 رسمي ا في 7 محافظات وفي السطور الآتية نكشف موعد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 - الوطن

Read more »

انطلاق اختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية 1447 هـ / 2026برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، انطلقت الثلاثاء الموافق ١٤ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ، الموافق ٩ من يونيو ٢٠٢٦م، اختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، بمسجد النور بالعب

Read more »

عنصرية ونزع الكرامة.. كيف عاملت أمريكا المنتخبات المشاركة في مونديال 2026؟كشف الناقد الرياضي، وليد سعد الدين، مراسل الأهرام في مونديال 2026، أن أجواء مونديال 2026 مختلف تماما ....

Read more »

موعد حفل افتتاح كأس العالم 2026 اليوم الخميس والقنوات الناقلةتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الخميس 11 يونيو 2026، إلى انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة في التاري

Read more »

بالتردد ... تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026ساعات و تنطلق بطوبة كاس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا في سابقه هي الاولي

Read more »