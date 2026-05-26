دليل صلاة التسابيح وفضائلها في يوم عرفة وكيفية أدائها

تقرير شامل يتناول فضل صلاة التسابيح في يوم عرفة ودورها في تكفير الذنوب وتفريج الكروب، مع شرح مفصل لخطوات أدائها وأهمية العبادات في أيام ذي الحجة.

تعتبر صلاة التسابيح من النوافل التي تحمل مكانة روحية عظيمة في قلوب المسلمين، ويزداد استحباب أدائها في يوم عرفة الذي يعد يوما مباركا ومميزا عن سائر أيام العام من حيث الأجر والثواب والرحمة الإلهية.

إن يوم عرفة هو أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه الكريم، حيث جعلها فرصة للمؤمنين لشهود المنافع وذكر اسم الله تعالى. وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، مما يجعل استثمار هذه الأوقات بالعبادات والطاعات أمرا ضروريا لكل مسلم يسعى إلى نيل رضا الله ومغفرته.

وبالتوازي مع فضل صيام يوم عرفة الذي يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة كما ورد في السنة النبوية، تأتي صلاة التسابيح لتكون رافدا إضافيا من الروحانيات التي تعين العبد على التخلص من أعباء الخطايا والمعاصي وتفتح له أبواب الرجاء في تفريج الكروب والهموم. إن هذه الصلاة تمثل حالة من الاستسلام التام والاعتراف بتقصير العبد أمام عظمة الخالق، مما يجعلها وسيلة فعالة لتطهير النفس والارتقاء بالروح.

أما عن فضائل صلاة التسابيح، فإنها تتجلى في كونها صلاة مكفرة للذنوب على كافة أنواعها، سواء كانت تلك الذنوب قديمة أو حديثة، أو كانت ناتجة عن خطأ أو عمد، وصغيرة أو كبيرة، وسرية أو علنية. ويعود هذا الفضل العظيم إلى أن صلاة التسابيح تجمع بين أجر الركوع والسجود وأجر الذكر والتسبيح الملازم لها، وهو ما يجعلها عبادة شاملة تدمج بين حركة الجسد وتسبيح اللسان وحضور القلب.

وقد استدل العلماء على فضل التسبيح بأحاديث شريفة تبين أن كلمات مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أحب الكلام إلى الله تعالى، وأنها تتساقط بذنوب العبد كما تتساقط أوراق الشجر اليابسة في فصل الخريف. بالإضافة إلى ذلك، فإن صلاة التسابيح تعمل كمفتاح لتفريج الكروب وميسرة للأمور العسيرة، حيث أن اللجوء إلى الله في لحظات الضيق من خلال هذه العبادة يمنح المؤمن طمأنينة وسكينة، ويؤمنه من الروعات، ويستر عوراته، ويقضي حوائجه التي قد تبدو مستحيلة في نظر البشر ولكنها يسيرة عند رب العالمين.

وبعيداً عن صلاة التسابيح بحد ذاتها، فإن المحافظة على الصلوات بشكل عام، سواء كانت مفروضة أو مستحبة، تمنح المسلم نورا في حياته الدنيا ونورا ساطعا يوم القيامة، وهي من أفضل الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالصلاة تعمل على محو الخطايا وتطهير النفس من الرواسب السلبية والآثام، وترفع درجات العبد في الجنة ليكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن العجائب أن انتظار الصلاة يعد رباطا في سبيل الله، وأن من خرج إليها بتطهر وإخلاص ينال أجر الحاج المحرم، كما أن الملائكة تظل تصلي على المصلي ما دام في مصلاه حتى ينتهي من صلاته، مما يجعل الصلاة واحة من الراحة النفسية والصلة المباشرة بالخالق. ولكي يؤدي المسلم صلاة التسابيح بطريقة صحيحة، يجب أن يعلم أنها تتكون من أربع ركعات بتسليمة واحدة.

في كل ركعة، يقرأ المصلي فاتحة الكتاب وسورة من اختيار، ثم وقبل الركوع وهو قائم، يقول التسبيحات الأربعة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة. بعد ذلك يركع ويؤدي تسبيح الركوع المعتاد ثم يتبعها بالتسبيحات الأربعة عشر مرات. وعندما يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، يكرر التسبيحات الأربعة عشر مرات أخرى وهو قائم. ثم يهوي ساجدا ويؤدي تسبيح السجود المعتاد متبوعا بالتسبيحات الأربعة عشر مرات.

وهكذا يتكرر هذا التسلسل في كل ركعة من الركعات الأربع، ليكون مجموع التسبيحات في الركعة الواحدة كبيرا، مما يحقق الغاية من هذه الصلاة في الإغراق في ذكر الله وتعظيمه، وهو ما يفتح آفاق المغفرة والقبول في هذا اليوم العظيم





