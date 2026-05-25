دليل مواقيت أذان الفجر وفضل صيام يوم عرفة 2026 في المحافظات المصرية

تعرف على مواقيت أذان الفجر لعام 2026 في القاهرة والإسكندرية وبقية المدن، واكتشف الفضل العظيم لصيام يوم عرفة وكيفية اغتنام هذه الساعات المباركة في الدعاء والذكر.

يستعد المسلمون في كافة أنحاء العالم الإسلامي لاستقبال أحد أقدس وأعظم الأيام في السنة الهجرية، وهو يوم عرفة لعام 2026 ميلادية، الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

ويمثل هذا اليوم ذروة مناسك الحج ومنفذًا واسعًا لنيل الرحمات والمغفرة، حيث يتطلع الملايين لمعرفة موعد أذان الفجر بدقة، ليس فقط لأداء الفريضة، بل ليكون إشارة البدء لصيام يوم عرفة، ذلك الصيام الذي يحمل في طياته فضلاً عظيماً يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. إن هذا التوقيت لا يمثل مجرد لحظة زمنية، بل هو إعلان عن فتح أبواب السماء لاستقبال الدعوات الصادقة، وبداية ليوم يرجو فيه المؤمنون الفرج وتحقيق الأمنيات وبلوغ أعلى درجات القرب من الله عز وجل.

وبالنظر إلى التقويم، فإن يوم عرفة لهذا العام يوافق يوم الثلاثاء، السادس والعشرين من مايو لعام 2026 ميلادية، وهو يوم يتسم بالروحانية العالية والاجتهاد في العبادة. وفيما يخص تفاصيل مواقيت الصلاة في جمهورية مصر العربية، فإن مدينة القاهرة تشهد رفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:14 صباحاً، ليكون هذا الموعد هو وقت الإمساك للصائمين، بينما يحل الشروق في الساعة 5:56 صباحاً، وصلاة الظهر في الساعة 12:57 مساءً، والعصر في الساعة 4:36 مساءً، والمغرب في الساعة 7:56 مساءً، والعشاء في الساعة 9:19 مساءً.

أما في مدينة الإسكندرية، فيكون أذان الفجر في الساعة 4:14 صباحاً، والشروق في الساعة 5:59 صباحاً، والظهر في الساعة 12:52 مساءً، والعصر في الساعة 4:28 مساءً، والمغرب في الساعة 7:48 مساءً، والعشاء في الساعة 9:28 مساءً. وفي مدينة المنصورة، يحين موعد الفجر في الساعة 4:09 صباحاً، والشروق في الساعة 5:53 صباحاً، والظهر في الساعة 12:51 مساءً، والعصر في الساعة 4:30 مساءً، والمغرب في الساعة 7:50 مساءً، والعشاء في الساعة 9:22 مساءً.

وبالنسبة لمدينة المحلة الكبرى، فإن أذان الفجر يرفع في الساعة 4:11 صباحاً، والشروق في الساعة 5:55 صباحاً، والظهر في الساعة 12:53 مساءً، والعصر في الساعة 4:32 مساءً، والمغرب في الساعة 7:51 مساءً، والعشاء في الساعة 9:23 مساءً. وبالانتقال إلى صعيد مصر، نجد أن مدينة قنا يحل فيها أذان الفجر في الساعة 4:22 صباحاً، والشروق في الساعة 5:58 صباحاً، والظهر في الساعة 12:46 مساءً، والعصر في الساعة 4:13 مساءً، والمغرب في الساعة 7:34 مساءً، والعشاء في الساعة 9:00 مساءً.

وفي مدينة أسوان، يكون أذان الفجر في الساعة 4:28 صباحاً، والشروق في الساعة 6:02 صباحاً، والظهر في الساعة 12:45 مساءً، والعصر في الساعة 4:07 مساءً، والمغرب في الساعة 7:29 مساءً، والعشاء في الساعة 8:53 مساءً. وبناءً على هذه المواقيت، تبلغ عدد ساعات الصيام في القاهرة حوالي 15 ساعة و34 دقيقة، وهي فترة يغتنمها الصائم بالتسبيح والذكر والدعاء.

ومن الناحية الشرعية، فإن صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة باتفاق الفقهاء، وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: أحْتَسِبُ على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله، والسنة التي بعده. أما الحاج في الموقف فلا يُسن له الصيام ليتفرغ للعبادة والدعاء في يوم عيده.

ويُعد هذا اليوم جزءاً من العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أيام أقسم الله بها في كتابه الكريم لعظم قدرها، حيث قال تعالى: وليالٍ عشر، وأكد ابن عباس رضي الله عنهما أنها عشر ذي الحجة. كما أن يوم عرفة يقع ضمن الأشهر الحرم التي تعظم فيها الأعمال، وضمن الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.

ويؤكد العلماء أن العمل الصالح في هذه العشر من الأضحى هو أزكى الأعمال وأعظمها أجراً عند الله، حتى إنه يفضل على الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. ويستحب للمسلم في هذا اليوم الإكثار من التوحيد والذكر، وأفضل ما يقال هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو الدعاء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قاله النبيون من قبله.

لذا، فإن اغتنام كل لحظة من لحظات هذا اليوم، بدءاً من أذان الفجر وحتى غروب الشمس، هو فرصة ذهبية للتوبة والرجوع إلى الله وتجديد العهد معه في يوم تفتح فيه أبواب السماء وتتنزل الرحمات على عباده المؤمنين





