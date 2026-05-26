دليل التلبية في الحج: المعاني الروحية والأحكام الشرعية والأخطاء الشائعة

تقرير مفصل يتناول معنى التلبية في الحج وفضلها خاصة في يوم عرفة، مع شرح للأحكام الفقهية المتعلقة بها وتوضيح للأخطاء التي يقع فيها الحجاج وفقاً لفتاوى دار الإفتاء المصرية.

تتعالى الأصوات في يوم عرفة المبارك، وهو اليوم الذي يمثل ذروة مناسك الحج وعموده الفقري، حيث يلهج ملايين الحج اج بعبارات التلبية الخاشعة 'لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك'.

هذه الكلمات ليست مجرد ترديد لفظي، بل هي إعلان صريح عن الاستجابة لأمر الله والامتثال لندائه. وفي اللغة العربية، تعني التلبية الإجابة للطلب أو إجابة المنادي، أما في الاصطلاح الشرعي فهي ذكر الله بصوت مسموع خلال رحلة الحج والعمرة.

وتعود جذور هذه العبادة إلى نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أذن في الناس بالحج، فأجاب النداء المؤمنون من كل حدب وصوب، فكانت التلبية هي لغة التواصل بين العبد وخالقه في هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، حيث يجد الحاج نفسه في حالة من التسليم المطلق والعبودية الخالصة لله عز وجل. وقد أكد العلماء والفقهاء، ومن بينهم الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة هي أيام نفحات إلهية عظيمة، لا تقتصر بركاتها على الحجاج فحسب، بل تمتد لتشمل جميع المسلمين في مشاركتهم الوجدانية والروحية.

وتعتبر التلبية نوعاً من أنواع الذكر المحبب والمطلوب في هذه الأيام المشرفة، سواء كانت بصيغتها المعروفة أو بالتكبير والتسبيح. إن استثمار هذه الأوقات في قراءة القرآن والذكر يرفع درجات المؤمن ويقربه من ربه، فالهدف من هذه المناسك هو تطهير النفس وتجديد العهد مع الله.

ومن الأسرار الروحانية العجيبة للتلبية ما ورد في السنة النبوية من أن كل المخلوقات، بما في ذلك الحجر والشجر والطين اليابس، تلبي مع المسلم الذي يلبّي، مما يشعر الحاج بأنه جزء من سيمفونية كونية كبرى تسبح بحمد الله وتوحده، وهو ما يمنح المؤمن شعوراً بالطمأنينة والسكينة والارتباط الوثيق بالكون وخالقه. وفيما يتعلق بفضائل الحج، فإن أفضل أنواعه هو ما اشتمل على العج والثج، حيث يشير الثج إلى إسالة دماء الهدايا والذبائح تقرباً إلى الله، بينما يعني العج رفع الصوت بالتلبية باعتدال ودون صراخ مؤذٍ.

ومن السنة أن يكثر المحرم من التلبية عند تغير أحواله، مثل صعود المرتفعات أو نزول المنخفضات، أو مع تغير الليل والنهار، كما أن التلبية مشروعة للمرأة حتى وإن كانت حائضاً، ولا يتم قطع هذه التلبية إلا عند البدء في الطواف حول الكعبة المشرفة. ومع ذلك، يقع بعض الحجاج في أخطاء شائعة يجب الحذر منها، منها ترك التلبية تماماً أو خفض الصوت بها بشكل مبالغ فيه بالنسبة للرجال، حيث أن السنة أن يرفع الرجال أصواتهم بينما تخفض النساء أصواتهن.

كما يخطئ البعض في صياغة النية، فيقول 'اللهم إني أريد الحج'، والصواب أن يقول 'لبيك حجاً' أو 'لبيك عمرة' أو 'لبيك حجاً وعمرة' حسب نوع النسك الذي يؤديه. علاوة على ذلك، ينبه المختصون إلى خطورة التلبية دون تدبر في معانيها؛ فالتلبية ليست مجرد طقس، بل هي إقبال على الله رغبة ورهبة وانقياد تام لأمره. لذا يجب على الحاج أن يتفكر في معاني ألفاظ 'لبيك' التي تحمل في طياتها معنى الاستجابة الفورية والولاء المطلق.

ومن الناحية الفقهية، أوضح الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تكبيرات الحج والعمرة تبدأ منذ ارتداء ملابس الإحرام من الميقات وصلاة ركعتي السنة. أما عن وقت انتهائها، ففي العمرة تنتهي التلبية عند رؤية البيت الحرام واستلام الحجر الأسود، بينما في الحج تستمر التلبية حتى يشرع الحاج في رمي جمرة العقبة في يوم النحر.

إن هذا النظام الدقيق من الأذكار والتكبيرات يعكس عظمة التشريع الإسلامي الذي يربط العبد بخالقه في كل خطوة من خطوات رحلته الإيمانية، ليجعل من الحج تجربة روحية متكاملة تنتهي بعودة الحاج نقياً من الذنوب كما ولدته أمه





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج يوم عرفة التلبية مناسك الحج دار الإفتاء

United States Latest News, United States Headlines