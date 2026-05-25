دليل أدعية يوم عرفة المستجابة وفضل التضرع في يوم الرحمة

تعرف على أفضل الأدعية المأثورة والمستجابة في يوم عرفة، وأهمية التضرع إلى الله في هذا اليوم الذي يعتبر خير أيام السنة للدعاء وطلب المغفرة وقضاء الحوائج.

يُعد يوم عرفة من أعظم أيام السنة على الإطلاق، فهو اليوم الذي تشرق فيه شمس الرحمة والمغفرة، وتفتح فيه أبواب السماء لاستقبال تضرعات العباد وأنين المشتكين من ذنوبهم.

إن هذا اليوم يمثل ذروة رحلة الحج وأهم محطاته، حيث يجتمع ملايين المسلمين في صعيد واحد، متجردين من زينة الدنيا، متوجهين بقلوب خاشعة نحو خالقهم. وقد ثبت في السنة النبوية الشريفة أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، حيث يكون العبد في أقرب حالاته من ربه، وهو يوم يُعتق فيه الله رقاباً كثيرة من النار، ويباهي بهم ملائكته في السماء، مما يجعله فرصة ذهبية لا تتكرر إلا مرة في العام لتغيير مسار الحياة نحو الأفضل، وطلب العفو الشامل الذي يمحو الخطايا ويطهر القلوب من الران.

إن الاستعداد لهذا اليوم يتطلب حضور القلب واليقين التام بأن الله يسمع ويجيب، لذا فإن الإكثار من الأدعية المأثورة والاجتهاد في مناجاة الله يكون هو السبيل لنيل شفاعة هذا اليوم المبارك. وفيما يخص الأدعية النبوية التي يُستحب ترديدها، فإن المسلم يسأل ربه خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب، طامعاً في أن يثقل الله موازينه ويحقق إيمانه ويرفع درجته في الجنات.

ومن الجميل في هذه الأدعية أنها تشمل خيري الدنيا والآخرة، حيث يطلب المؤمن الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، مع التضرع بأن يتوب الله عليه ويرحمه. كما يتوجه العبد إلى ربه بطلب التسخير واللين في القلوب، مقتدياً بالأنبياء عليهم السلام، فيسأل الله أن يؤلف بين القلوب ويجعل له قبولاً ومحبة بين خلقه، مؤكداً على أن مقاليد الأمور كلها بيد الله وحده الذي يقلب القلوب كيف يشاء.

كما تتضمن هذه المناجاة طلب العون والنصر والهداية، وأن يجعل الله العبد شكوراً وذكاراً ومخبتاً، مع طلب غسل الحوبات وإجابة الدعوات وتثبيت الحجج، وهو ما يعكس حالة الاستسلام الكامل لخالق الكون والاعتراف بالفقر إليه في كل تفاصيل الحياة. أما عن أدعية قضاء الحاجات وتفريج الكروب في يوم عرفة، فإن التوسل بدعوة ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يمثل مفتاحاً للفرج من كل ضيق، إذ لم يدعُ بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.

ويسعى المؤمن في هذا اليوم إلى إخراج نفسه من الظلمات إلى النور، طالباً التوفيق في كافة مراحل حياته، والمغفرة لذنوبه، والنجاة من كل ضيق وكرب. كما يتوجه بالدعاء لطلب الإيمان الدائم والعلم النافع واليقين الصادق والعافية من كل بلية، مع التركيز على طلب الغنى عن الناس والتعلق بالله وحده.

ومن أسمى الأدعية في هذا المقام طلب جبر القلوب جبراً يليق بكرم الله وعظمته، وتفويض الأمر كله لله ليجمّله خيراً، مع التوسل باسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب، وسؤاله الجنة والاستعاذة من النار، وطلب الكفاية بالحلال عن الحرام، وجعل القرآن ربيع القلب ونور الصدر وجلاء الحزن وذهاب الهم، وهو ما يمنح النفس طمأنينة وسكينة لا تضاهى. ختاماً، يظل التوحيد هو جوهر العبادة وخير ما ينطق به اللسان في يوم عرفة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير ما قال هو وأنبياء من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

إن هذا الإقرار بالوحدانية هو أساس قبول الدعاء ومفتاح الوصول إلى مرضاة الله. لذا يجب على كل مسلم ومسلمة استغلال كل لحظة في هذا اليوم، من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، في التضرع والاستغفار وطلب الرحمة، والحرص على الإخلاص في الدعاء والابتعاد عن الرياء، مع اليقين بأن الله رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويرحم عباده رحمة تغنيهم عن رحمة من سواك، ليخرج العبد من يوم عرفة وكأنه ولد من جديد، نقياً من الذنوب، ممتلئاً بالأمل والرجاء في كرم الله الواسع





