دليلك المتكامل لتجنب روائح اللحوم داخل الثلاجة خلال عيد الأضحى

نصائح عملية من خبيرة الاقتصاد المنزلي لحفظ اللحم في الثلاجة بدون روائح كريهة، تشمل تقنيات التخزين، التنظيف، والمواد الطبيعية الماصة للروائح.

مع حلول عيد الأضحى تتجدد الحاجة إلى تخزين كميات كبيرة من اللحوم داخل الثلاجات أو الفريزر، إلا أن الكثير من الأسر تواجه مشكلة انتشار روائح غير مرغوبة داخل هذه الأجهزة.

أشارت خبيرة الاقتصاد المنزلي هبة محمد في تصريحات حصرية لصحيفة "صدى البلد" إلى أن رائحة اللحوم لا تعبر فقط عن إزعاج سمعي، بل قد تكون إشارة إلى سوء التخزين أو حتى نمو بكتيريا قد تهدد سلامة الطعام. لذلك، فإن التعامل السريع مع هذه الروائح يُعد أمراً ضرورياً لضمان جودة الأطعمة وصحة الأسرة خلال أيام العيد.



أول خطوة لتجنب الروائح الكريهة هي حفظ اللحوم بطريقة صحيحة منذ لحظة شرائها.

تُنصح بتقسيم اللحم إلى أكياس صغيرة، مع تفريغ أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاقها بإحكام. كما يُفضل استخدام أكياس محكمة الإغلاق أو علب بلاستيكية مخصصة للتجميد لتقليل فرص تسرب الروائح إلى الأطعمة الأخرى. من الأخطاء الشائعة وضع اللحم بجوار الخضروات أو الفواكه أو الأطعمة الجاهزة، مما قد يسبب انتقال الروائح بسهولة؛ لذا يُستحسن تخصيص رفٍ خاص باللحوم داخل الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بتنظيف الثلاجة أسبوعيًا باستخدام محلول ماء وخل، وإزالة أية بقايا طعام قديمة لتفادي تراكم الروائح.

يمكن تعزيز النظافة باستخدام مواد طبيعية مثل نصف ليمونة أو وعاء صغير يحتوي على بيكربونات الصوديوم، فهذه المواد تمتص الروائح بفعالية وتُعيد للثلاجة انتعاشها.



من أهم الإجراءات التي تُسهم في الحفاظ على نظافة الثلاجة هي التهوية المنتظمة. عند تنظيف الثلاجة، يُستحسن إطفاؤها لفترة قصيرة، ترك الباب مفتوحًا لبعض الوقت لتجفيف الداخل وإزالة أي رائحة عالقة. كما يُنصح باستخدام قطعة صغيرة من الفحم النشط داخل الثلاجة؛ فهو يمتص الروائح ويقلل الرطوبة، مما يساعد على إطالة فترة صلاحة اللحوم.

كذلك، يجب ضبط درجة حرارة الثلاجة لتكون في المستوى المثالي، خاصةً خلال فصل الصيف حيث ارتفع الحرارة قد يسرّع من فساد اللحوم وزيادة الروائح. أخيرًا، يُنصح بعدم غسل اللحوم بشكل مفرط قبل التخزين، بل تصفية السوائل الزائدة وتجفيف اللحم تمامًا قبل وضعه في الأكياس لتقليل الانبعاثات. باتباع هذه النصائح العشر الذهبية، يمكن للأسر الاستمتاع بعيد أضحى هادئ وخالٍ من الروائح غير المرغوبة داخل الثلاجة





