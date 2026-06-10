دليل دعاء الوسيلة وطرق نيل شفاعة النبي والفرق بين التوسل والشرك

توضيح شامل من الأزهر ودار الإفتاء حول فضل دعاء الوسيلة بعد الأذان والإقامة، وكيفية الحصول على شفاعة الرسول، مع شرح دقيق للفرق بين الوسيلة الشرعية والشرك.

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية استحضار النية والتوجه إلى الله تعالى عند سماع النداء للصلاة، مشيراً إلى أن من السنن المهجورة التي ينبغي للمسلم إحياؤها هي طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان.

واستند المركز في توجيهه إلى الحديث النبوي الشريف الذي يرشد المسلمين إلى أن يرددوا مثل ما يقول المؤذن، ثم يتبعون ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراً، ثم يطلبون من الله أن يمنحه الوسيلة، وهي منزلة رفيعة وعالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وقد رجا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو ذلك العبد، مؤكداً أن من سأل له الوسيلة فقد استحق نيل شفاعته يوم القيامة، مما يجعل هذا الدعاء بوابة عظيمة للتقرب من الرسول الكريم ونيل شفاعته المرجوة.

وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤلات المصلين حول التوقيت الصحيح لدعاء الوسيلة، وتحديداً ما إذا كان يجوز قراءته بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام. وأوضحت الدار أنه يستحب لمقيم الصلاة وللسامع على حد سواء، بعد انتهاء الإقامة، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة.

وأشارت الفتوى إلى أن مقيم الصلاة يقوم بذلك بحيث يسمع نفسه فقط دون أن يرفع صوته بما قد يشوش على المصلين، مستشهدة بآراء الفقهاء مثل الجلال المحلي في شرح المنهاج والشيخ قليوبي في حاشيته، حيث يكون نص الدعاء المستحب هو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. هذا التوجيه يهدف إلى تعظيم شعائر الصلاة وجعل اللحظات التي تسبق الدخول في العبادة لحظات ذكر ودعاء وربط بالرسول الكريم.

من جانبه، فصّل الدكتور محمد محمود أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، في الطرق التي يمكن للمسلم من خلالها نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دون الحاجة للسفر لزيارة قبره الشريف، رغم أن الزيارة في حد ذاتها سبب للشفاعة. وأوضح أن هناك مسارين روحيين لتحقيق ذلك؛ المسار الأول هو الإكثار من الصلاة والسلام على النبي في كل وقت، وخاصة في الأيام المباركة، حيث أطلعنا الشرع على أن الله وكل ملكاً يبلغ سلام المسلم إلى رسوله.

أما المسار الثاني فهو المداومة على ترديد دعاء الوسيلة عند سماع الأذان، وهو ما يجعل المسلم في مقام من زار النبي وجبت له الشفاعة، مما يفتح آفاق الرجاء للمؤمنين في كل بقاع الأرض للارتباط بنبيهم ونيل شفاعته يوم الحساب. كما تناولت دار الإفتاء قضية عقدية هامة وهي الفرق الجوهري بين مفهوم الوسيلة والوقوع في الشرك.

وأوضحت أن الوسيلة مأمور بها شرعاً بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وبينت أن الوسيلة في اللغة تعني المنزلة والقربة، ومعناها الشرعي هو التقرب إلى الله بكل ما شرعه سبحانه من أعمال صالحة. ويشمل ذلك تعظيم ما عظمه الله من أمكنة كالمسجد الحرام، وأزمنة كليلة القدر وساعة الإجابة يوم الجمعة، وأشخاص كالأنبياء والأولياء والصالحين، وأحوال كالسفر ونزول المطر. كل هذه الأفعال تندرج تحت تقوى القلوب وتعظيم شعائر الله.

أما الشرك، فقد عرفته الدار بأنه صرف أي جزء من العبادة لغير الله على وجه لا ينبغي إلا لله وحده، حتى لو كان القصد من ذلك التقرب إلى الله، مستشهدة بآيات تذم الذين اتخذوا أولياء من دونه ليزلفوهم إلى الله. وشددت الدار على ضرورة التفريق بين الدعاء الذي يكون عبادة للمدعو وبين الطلب أو السؤال الذي لا يكون عبادة، موضحة أن التوسل المشروع هو الذي يكون من خلال العمل الصالح أو تعظيم ما عظمه الله، بينما الشرك هو إعطاء حق الرب لغيره، وبذلك يزول اللبس عن مفهوم الوسيلة التي هي طريق للنجاة وليست طريقاً للشرك، مما يعزز الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية القائمة على توحيد الله وتعظيم رسله واتباع سنته





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دعاء الوسيلة شفاعة النبي دار الإفتاء المصرية مركز الأزهر للفتوى التوسل والشرك

United States Latest News, United States Headlines