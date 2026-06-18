دليل شامل حول فضل صيام يوم عاشوراء وأحكامه الفقهية وفقاً للدكتور علي جمعة

تفصيل موسع للدكتور علي جمعة حول تاريخ صيام يوم عاشوراء، والفرق بين حكمه الواجب والسنة، وفضله في تكفير الذنوب، مع توضيح أحكام صيام تاسوعاء والتقاليد الاجتماعية المرتبطة به.

مع اقتراب حلول يوم عاشوراء المبارك الذي يوافق هذا العام يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر يونيو، يزداد الشغف والبحث لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي لمعرفة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا اليوم، سواء من الناحية الفقهية أو الروحية.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، شرحاً وافياً وعميقاً تناول فيه الجوانب التاريخية والتشريعية المرتبطة بهذا اليوم، مؤكداً على أهميته في حياة المسلم كونه محطة للتزكية والتقرب من الله سبحانه وتعالى. وأوضح فضيلته أن صيام يوم عاشوراء لم يبدأ كونه سنة مستحبة فحسب، بل كان في بداياته فرضاً واجباً على المسلمين في المرحلة الأولى من العهد النبوي.

فقد روى التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة المنورة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وعندما استفسر عن السبب، أخبروه بأنه يوم نجّى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون وجنوده، فصامه موسى شكراً لله. وهنا تجلت وحدة الرسالات السماوية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم 'نحن أولى بموسى منهم'، فصامه وأمر المسلمين بصيامه، ليكون ذلك تأكيداً على أن الإسلام هو الامتداد الطبيعي لجميع الأنبياء والرسل في توحيد الله وإخلاص العبادة له.

واستطرد الدكتور علي جمعة في شرحه موضحاً التحول الفقهي في حكم صيام هذا اليوم، حيث أشار إلى أن الوجوب ظل قائماً لفترة من الزمن حتى أنزل الله عز وجل فريضة صيام شهر رمضان المبارك، وفي تلك اللحظة انتقل حكم صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، ليصبح سنة مؤكدة يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. ورغم هذا التغيير في الحكم، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذا اليوم حرصاً على فضله العظيم، حيث ورد في النصوص الشرعية أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة مضت، مما يجعله فرصة ذهبية لكل مسلم يسعى لتطهير صحيفته من الخطايا والذنوب في مطلع العام الهجري الجديد.

كما تطرق فضيلته إلى مسألة صيام يوم تاسوعاء، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في أواخر حياته أن يضيف اليوم التاسع إلى العاشر لمخالفة صيام اليهود الذين يقتصرون على اليوم العاشر فقط، فقال 'لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع'، ولكن وافته المنية قبل أن يدرك ذلك العام. وبناءً على هذا التوجه النبوي، استحب العلماء صيام التاسع مع العاشر، أو العاشر مع الحادي عشر، أو صيام الأيام الثلاثة معاً، وذلك للخروج من أي خلاف فقهي ولتحقيق أجر أكبر، مع التأكيد على أن صيام يوم عاشوراء منفرداً جائز شرعاً ولا كراهة فيه، ويحصل الصائم على الأجر الموعود بإذن الله.

وفي جانب آخر من حديثه، ركز الدكتور علي جمعة على الأبعاد الروحية والتربوية للصيام بشكل عام، واصفاً إياه بأنه من أرقى العبادات التي تساهم في تهذيب النفس البشرية وتطهير القلب من الشوائب. فالصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو تدريب عملي على كسر الشهوات وتنقية الروح وزيادة الإخلاص لله، وهو ما يجعل من يوم عاشوراء نقطة انطلاق لبداية صفحة جديدة مع الخالق.

ولم يغفل فضيلته الجانب الاجتماعي، حيث أشار إلى العادات المصرية الأصيلة التي تمزج بين العبادة والبهجة، مثل إعداد طبق عاشوراء الشهير وتوزيعه على الأقارب والجيران، مما يعزز روح التكافل والمحبة والترابط المجتمعي. كما لفت الانتباه إلى استحباب التوسعة على الأهل والأبناء في هذا اليوم، مستشهداً بتجارب بعض السلف الذين وجدوا في ذلك بركة في الرزق على مدار العام، مؤكداً أن إدخال السرور على قلوب الأسرة هو عمل إنساني وديني جليل.

واختتم المفتي السابق حديثه بالتأكيد على أن يوم عاشوراء يمثل محطة إيمانية فارقة، ينبغي للمسلم أن يغتنمها ليس فقط بالصيام، بل بالإكثار من التسبيح والذكر والدعاء والعمل الصالح، جاعلاً منه فرصة حقيقية لمراجعة النفس وتجديد العهد مع الله لتحقيق الاستقامة والصلاح في العام الهجري الجديد، مستحضراً في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في أصل صيام هذا اليوم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عاشوراء صيام علي جمعة أحكام فقهية فضل الصيام

United States Latest News, United States Headlines