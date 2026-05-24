دليل شامل حول يوم التروية: المناسك الفقهية وفضائل العبادة للحجاج وغير الحجاج

يتناول المقال بالتفصيل أحكام يوم التروية في الثامن من ذي الحجة، موضحاً أعمال الحجاج في منى، والآراء الفقهية للمذاهب الأربعة، بالإضافة إلى الأعمال المستحبة لغير الحجاج لنيل الأجر في العشر من ذي الحجة.

يعد يوم التروية ، الذي يوافق الثامن من شهر ذي الحجة ، محطة إيمانية فارقة وبداية فعلية ل مناسك الحج العظيمة، حيث يتوجه الحجاج في هذا اليوم المبارك من مكة المكرمة إلى مشعر منى .

وتكمن أهمية هذا اليوم في كونه يمثل مرحلة التهيئة الروحية والجسدية للوقوف بعرفة، وهو الركن الأعظم في الحج. وقد سمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الحجاج في العصور القديمة كانوا يتزودون فيه بالماء ليرووا عطشهم وعطش دوابهم استعداداً للرحلة نحو المشاعر المقدسة، وهو ما يعكس معنى الاستعداد والتدبير للعبادة.

في هذا اليوم، يبدأ المتمتع بالحج إحرامه من مكة بعد وقت الضحى، بينما يكون المفرد والقارن على إحرامهم مسبقاً، لينطلق الجميع نحو منى مقتدين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يبيتون هناك ويقضون يومهم في ذكر الله وتسبيحه، ويؤدون الصلوات الخمس في منى، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، مما يجعل هذا اليوم مدرسة في الصبر والسكينة والتوجه الخالص للخالق سبحانه وتعالى. من الناحية الفقهية، أجمع علماء المذاهب الأربعة المعتبرة على مشروعية الخروج إلى منى والمبيت بها ليلة التاسع من ذي الحجة، وإنما تفاوتت أنظارهم في توصيف هذا الفعل من حيث الوجوب أو السنة.

فعلى سبيل المثال، يرى المذهب الحنفي أن الخروج إلى منى في يوم التروية هو سنة مؤكدة من سنن الحج، ويستندون في ذلك إلى الأحاديث الشريفة التي نقلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومنها ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم توجهوا إلى منى في يوم التروية وأهلوا بالحج. كما يرى الجمهور من الحنفية أنه يستحب لمن كان في مكة من المتمتعين أو أهل مكة أن يحرم في هذا اليوم ويتبع خطوات الإحرام من اغتسال وتطيب ولبس الإزار، وهو ما يؤكد على أهمية اتباع الهدي النبوي بدقة لضمان قبول العمل ونيل الثواب.

إن هذا التوافق الفقهي يبرز وحدة المنهج الإسلامي في تعظيم شعائر الله والحرص على أدائها كما وردت عن السلف الصالح، مما يضفي على رحلة الحج صبغة من النظام والروحانية العالية. ولا تقتصر فضائل يوم التروية على الحجاج فحسب، بل هو فرصة ذهبية لكل مسلم لتعظيم هذه الأيام المباركة، حيث يقع يوم التروية ضمن العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله بها في كتابه ووصفها بأنها أحب الأيام إليه.

لذا، يستحب لغير الحاج في هذا اليوم الإكثار من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه، وعلى رأس ذلك صيام يوم التروية، حيث يرجى فيه أجر عظيم وثواب جزيل، كما يستحب المداومة على الذكر والتهليل والتكبير والتحميد، وقراءة القرآن الكريم بتدبر، والتوبة النصوح من الذنوب. وقد وردت أحاديث شريفة تحث على استثمار هذه العشر، مؤكدة أن العمل الصالح فيها يعدل في أجره أعمالاً كثيرة في غيرها.

إن استثمار غير الحاج لهذه الساعات في الدعاء والذكر يجعله شريكاً في الأجر الروحي لهذه الرحلة الإيمانية، حيث يطهر القلوب ويصفي النفوس، ويهيئ المسلم لاستقبال عيد الأضحى بقلب نقي وروح مطمئنة، مؤكداً أن باب الرحمة الإلهية مفتوح للجميع في كل زمان ومكان، خاصة في هذه الأيام التي تتنزل فيها البركات وتستجاب فيها الدعوات. ختاماً، يمثل يوم التروية جسراً يربط بين التجهيزات المادية والسمو الروحي، فهو ليس مجرد انتقال مكاني من مكة إلى منى، بل هو انتقال قلبي من ضجيج الدنيا إلى رحاب العبادة الخالصة.

إن التمسك بالسنن النبوية في هذا اليوم، سواء من خلال المبيت في منى للحجاج أو الصيام والذكر لغير الحجاج، يجسد معاني العبودية والامتثال لأمر الله. إن هذه المنظومة من العبادات تهدف في جوهرها إلى تذكير الإنسان بضعفه أمام عظمة الخالق، وبأهمية التخلي عن ملذات الدنيا في سبيل نيل رضا الله وجنته، مما يجعل يوم التروية بداية لرحلة من التطهير النفسي والارتقاء الإيماني الذي يرافق الحاج والمسلم في كافة تفاصيل حياته بعد انتهاء هذه المناسك العظيمة





