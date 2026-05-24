دليل شامل حول يوم التروية وفضله وأعمال الحجاج في مناسك الحج

مقال مفصل يتناول أحكام وفضائل يوم التروية في الثامن من ذي الحجة، موضحاً سبب التسمية وأعمال الحجاج في مشعر منى وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة.

يعتبر يوم التروية ، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، محطة إيمانية فارقة في رحلة الحج وبداية لسلسلة من العبادات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى خالقه.

هذا اليوم ليس مجرد إجراء تنظيمي لرحلة الحجاج، بل هو أحد الأيام العشرة الفاضلة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم في قوله 'والفجر وليال عشر'، مما يدل على عظم شأن هذه الليالي والأيام. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضل العمل الصالح في هذه العشر من ذي الحجة، حيث روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 'ما العمل في أيام أفضل منها في هذه'، مشيراً إلى أن العمل فيها يسبق في الفضل حتى الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة الرجل الذي يخرج ويخاطر بنفسه وماله ولا يرجع بشيء.

لذا فإن هذا اليوم يمثل فرصة ذهبية للمؤمنين لاستثمار أوقاتهم في ذكر الله، والصيام الذي يعتبر مندوباً ومستحباً، وصلاة القيام في الليل، وصلة الأرحام، وتلاوة القرآن الكريم، مما يجعلها فترة تجمّع فيها أجلّ العبادات وأسمى المقاصد الروحية. أما فيما يتعلق بتسمية هذا اليوم باسم 'يوم التروية'، فقد ذكر العلماء عدة تفسيرات لغوية وشرعية لهذه التسمية.

التفسير الأول يشير إلى الجانب المادي والعملي، حيث كان الحجاج في السابق يروون أنفسهم ويحملون الماء في الروايا من أجل سد حاجتهم من الشرب في الأيام التالية، خاصة عند توجههم إلى مشعر عرفات ومنى، لضمان عدم العطش أثناء أداء المناسك. أما التفسير الثاني فهو يحمل دلالة روحية وتاريخية عميقة ترتبط بقصة النبي إبراهيم عليه السلام؛ حيث يُقال إن إبراهيم رأى في ليلة الثامن من ذي الحجة رؤيا تأمره بذبح ابنه إسماعيل، فظل طوال ذلك اليوم في حالة من 'التروي' والتفكر والتدبر، يتساءل هل هذا الأمر من الله تعالى أم هو وسوسة من الشيطان، ومن هنا جاءت تسمية التروي للدلالة على التأمل العميق والتمحيص قبل الامتثال لأمر الله العظيم، مما يضفي على اليوم صبغة من الصبر والتسليم المطلق للخالق.

ومن الناحية العملية والمناسك، يبدأ الحاج يوم التروية بالخروج من مكة المكرمة في حدود الساعة التاسعة أو العاشرة صباحاً متوجهاً إلى مشعر منى. وهناك يؤدي الحجاج الصلوات الخمس على أوقاتها، مع تطبيق سنة القصر في الصلوات الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) لتصبح ركعتين بدلاً من أربع، بينما تظل صلاتا الفجر والمغرب كما هي دون قصر.

ويُستحب للحجاج المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة، وهو فعل مسنون وليس واجباً شرعياً، مما يعني أن من فاته المبيت أو لم يستطع الذهاب إلى منى بسبب الزحام أو أي عذر آخر فلا شيء عليه ولا يترتب على ذلك فدية أو إثم، لأن المبيت في منى يوم التروية يعتبر من هيئات الحج وسننه وليس من أركانه أو واجباته. وفي هذا اليوم، تلهج ألسنة الحجاج بالتلبية 'لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك'، تعبيراً عن تلبية نداء الله والامتثال لأوامره، وسط أجواء من الخشوع والسكينة والتهيؤ النفسي للوقوف في يوم عرفة، وهو يوم المغفرة والعتق من النيران.

وفيما يخص الجانب الدعائي في يوم التروية، فإنه لا توجد أدعية مخصصة أو نصوص ملزمة يجب على الحاج ترديدها، بل يفتح الباب للمؤمن ليدعو ربه بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ويشرع للمسلم في هذا اليوم الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وترديد صيغ الذكر مثل 'لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير'.

كما يستحب أن يسأل الحاج ربه المغفرة والرحمة لنفسه ولوالديه، وأن يدعوه بأن ينجيه من النار ويدخله الجنة، مستغلاً هذه الساعات المباركة التي تسبق الوقوف بعرفة. إن يوم التروية هو باختصار يوم الاستعداد الروحي والبدني، حيث يترك الحاج خلفه صخب الدنيا ليتفرغ لذكر الله والتهيؤ للقاء العظيم، مما يجعله بداية حقيقية لرحلة التطهير النفسي والتقرب من الله عز وجل في أقدس بقاع الأرض





