دليل أحكام ونظم نحر الأضاحي في عيد الأضحى وفقاً لدار الإفتاء

تفصيل شامل حول كيفية نحر الأضاحي، بدءاً من أهمية النية والسنن المستحبة، وصولاً إلى الطرق الشرعية لذبح الغنم والبقر والإبل لضمان نيل الثواب الكامل.

تعتبر شعيرة الأضحية من أبرز مظاهر الاحتفال ب عيد الأضحى المبارك، وهي سنة مؤكدة تهدف إلى التقرب إلى الله تعالى وإحياء ذكرى تضحية سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن نيل الثواب الكامل من هذه العبادة يتطلب الالتزام بمجموعة من الضوابط الشرعية، وأهمها نية التضحية. فالنية هي الركن الأساسي الذي يميز ذبح الأضحية عن مجرد الذبح بقصد الحصول على اللحم أو تقديم الطعام، حيث إن الأعمال في الإسلام مرتبطة بالنوايا، كما ورد في الحديث الشريف أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.

وبناءً على ذلك، فإن النية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها، وهي التي تحدد نوع القربة التي يقوم بها المسلم، سواء كانت أضحية أو هديًا أو فدية، مما يجعل حضور القلب واستحضار نية التقرب إلى الله شرطًا أساسيًا لصحة الثواب. أما فيما يتعلق بالآداب العامة والسنن المستحبة عند النحر، فقد أشارت الإفتاء إلى مجموعة من التوجيهات التي تزيد من أجر المضحى.

من المستحسن أن يقوم الشخص بذبح أضحيته بنفسه إذا كان قادرًا على ذلك، لأن مباشرة العمل التعبدي أفضل من توكيل الآخرين، مع استثناء النساء والمكفوفين حيث يفضل في حقهم التوكيل. كما يستحب المبادرة بالذبح فور انتهاء صلاة العيد وأيام التشريق، وتجنب النحر في الليل لغير حاجة ملحة.

ومن السنن المؤكدة التسمية والتكبير عند الذبح، فيقول المضحى: بسم الله والله أكبر، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بقول: اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كما يُنصح باختيار الأضحية السمينة والصحيحة تعظيمًا لشعائر الله، ويفضل في الغنم أن يكون كبشًا أبيض عظيم القرن.

وعن الطريقة الصحيحة لنحر الغنم والبقر، فقد تم التأكيد على ضرورة توجيه الذبيحة نحو القبلة لأنها أشرق الجهات، ثم إضجاعها على جانبها الأيسر إذا كان الناحر يستخدم يده اليمنى، مع الحرص على رفع رأسها. ويجب استخدام سكين حادة جدًا لضمان سرعة الذبح وتقليل معاناة الحيوان، وهو ما يتماشى مع مبدأ الإحسان في الإسلام، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة.

ويتم قطع الودجين بسرعة لضمان زهوق الروح بأسرع وقت ممكن، مع تجنب ذبح الحيوان أمام حيوان آخر أو شحذ السكين أمام عينيه، وذلك من باب الرحمة والرفق بالحيوان وتجنب تعذيبه. وفيما يخص نحر الإبل، فقد أوضح الفقهاء أن هناك اختلافًا في تعريف النحر؛ حيث يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة أن النحر يكون بقطع الأوداج عند القدرة على الحيوان، بينما ذهب المالكية إلى أن النحر يكون بطعن الحيوان في منطقة معينة حتى الموت حتى وإن لم تُقطع الأوداج.

وفي كل الأحوال، يظل توجيه الإبل نحو القبلة والإحسان إليها عند النحر هو الأساس المتبع. إن الالتزام بهذه التفاصيل الدقيقة في كيفية نحر الأضاحي ليس مجرد إجراءات شكلية، بل هو تعبير عن الامتثال لأوامر الله تعالى واتباع سنة نبيه الكريم، مما يضمن للمسلم الحصول على الأجر والثواب المرجو من هذه الشعيرة العظيمة التي تجمع بين التعبد لله والتكافل الاجتماعي من خلال توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين





