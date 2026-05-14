دليل شامل حول العدادات الكودية والقانونية في مصر وطرق تقليل تكلفة استهلاك الكهرباء

تفاصيل دقيقة حول الفروق السعرية بين العدادات الكودية والقانونية، وكيفية تحويل العداد الكودي لتوفير النفقات الشهرية مع تقديم نصائح ذهبية لترشيد استهلاك الطاقة.

يواجه قطاع كبير من المواطنين في مصر، وتحديداً أولئك الذين يمتلكون عدادات كهرباء كودية، تحديات مالية كبيرة نتيجة الارتفاع الملحوظ في تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية.

فقد أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل رسمي أن سعر الكيلووات ساعة للعدادات الكودية قد استقر عند 2.74 جنيه مصري اعتباراً من شهر أبريل الحالي. تكمن المشكلة الأساسية في أن هذا النوع من العدادات يعتمد على نظام الشريحة الموحدة، وهو ما يعني أن المستهلك يدفع سعراً ثابتاً ومرتفعاً منذ الكيلووات الأول وحتى الأخير، على عكس العدادات القانونية التي تتبع نظام الشرائح التصاعدي.

في العدادات القانونية، يبدأ سعر الكيلووات من قيمة منخفضة جداً تصل إلى 68 قرشاً في الشريحة الأولى، مما يجعل هناك فرقاً شاسعاً في التكلفة النهائية للفاتورة الشهرية بين مالكي العدادات القانونية ومستخدمي العدادات الكودية، وهو ما يضع عبئاً مادياً إضافياً على كاهل الأسر التي تسكن في مبانٍ مخالفة أو غير مسجلة. وفي ظل هذه الزيادات، بات من الضروري اتباع استراتيجيات صارمة لترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب نفاد رصيد الكارت بسرعة مذهلة.

هناك قائمة من الأجهزة المنزلية التي تعد بمثابة مستهلك شره للطاقة، ويجب استخدامها في أضيق الحدود الممكنة. يأتي التكييف على رأس هذه القائمة، حيث يستهلك التكييف بقدرة 1.5 حصان ما بين كيلو إلى كيلو ونصف من الكهرباء في الساعة الواحدة. وبناءً على تسعيرة 2.74 جنيه للكيلووات، فإن تشغيل التكييف لساعة واحدة قد يكلف ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

وإذا قام المستخدم بتشغيل التكييف لمدة 10 ساعات يومياً فقط، فإن التكلفة الشهرية قد تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه مصري للتكييف وحده. لذا ينصح الخبراء بضبط درجة حرارة التكييف بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية، لأن تشغيله على درجات حرارة منخفضة جداً مثل 18 أو 20 درجة يؤدي إلى استنزاف الرصيد بسرعة فائقة، خاصة في ظل احتمالية تغير الأسعار رسمياً في حال حدوث تقلبات في أسعار الصرف أو زيادة في أسعار الوقود.

ومن المهم هنا توضيح الفرق الجوهري بين العداد القانوني والعداد الكودي لرفع الوعي لدى المواطنين. فبالرغم من أن كلا النوعين يعمل بنظام الدفع المسبق عبر الكارت، إلا أن العداد الكودي لا يتم تسجيله باسم صاحب الوحدة السكنية، بل يتم تخصيص رقم كودي له، ويتم تركيبه عادة في المباني التي تعاني من مخالفات بنائية ولم يتم تقنين أوضاعها بعد. في المقابل، يكون العداد القانوني مسجلاً رسمياً باسم مالك الوحدة، ويستفيد من نظام الشرائح المدرج الذي يمنح المستهلكين تخفيضات في بداية الاستهلاك.

لذا، فإن الحل الأمثل للتخلص من عبء التسعيرة الموحدة المرتفعة هو السعي لتحويل العداد من كودي إلى قانوني، وهو ما يضمن توفيراً مالياً كبيراً على المدى الطويل ويحول العلاقة بين المستهلك وشركة الكهرباء إلى علاقة تعاقدية رسمية تضمن الحقوق. أما بخصوص إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد شرائح قانوني، فإن الأمر يتطلب مجموعة من المستندات والأوراق الرسمية لضمان صحة الإجراءات. أولاً، يجب توفير صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الوحدة.

ثانياً، تقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار، ويفضل أن يكون العقد موثقاً في الشهر العقاري لضمان القبول. ثالثاً، تقديم نموذج رقم 8 أو شهادة تفيد بالتصالح على مخالفات البناء، وهي الخطوة الأكثر أهمية لتقنين وضع الوحدة. رابعاً، الحصول على خطاب موافقة رسمي من الحي أو الوحدة المحلية التابع لها العقار، يكون موجهاً بشكل مباشر إلى شركة الكهرباء. خامساً، إرفاق آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال الممارسة إن وجد.

بعد استيفاء هذه الأوراق، يتوجه المواطن إلى فرع شركة الكهرباء المختص لتقديم طلب رسمي بالتحويل. بعد تقديم الطلب، تقوم الشركة بإرسال لجنة للمعاينة الفنية للتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات، وفي النهاية يتم توقيع عقد جديد باسم صاحب الوحدة وتحويل النظام من كودي إلى قانوني لتبدأ عملية المحاسبة بنظام الشرائح الموفر





الكهرباء العداد الكودي ترشيد الطاقة تصالح المباني فواتير الكهرباء

